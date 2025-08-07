川普見南韓關稅代表團　第一句話先問「金正恩最近好嗎？」

▲川普見到南韓關稅代表團的第一句話竟是詢問金正恩的近況。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓外交人士6日透露，就在美國與南韓7月底即將敲定關稅協議前夕，美國總統川普在與南韓關稅談判代表團首次會面時，開口第一句竟然是問，「金正恩最近好嗎？」讓韓方代表不禁傻眼。不僅如此，當時正好是北韓領導人金正恩胞妹金與正剛公開表示「若美方承認北韓為擁核國家，就還有對話空間」後的敏感時機。

根據《朝鮮日報》報導，川普7月30日在白宮親自接見南韓經濟副總理具潤哲、產業通商部長官金正官以及通商交涉本部長呂翰九等人。原本韓方團隊緊張兮兮，以為川普會臨時提出什麼難題，沒想到他最先關心的竟然是「金正恩的近況」，讓現場人士措手不及。

知情人士指出，面對這突如其來的問題，南韓關稅談判代表團顯然感到錯愕，但也不難看出，川普依然相當關注金正恩的動向。南韓執政黨共同民主黨內部人士直言，「這代表川普現在仍對金正恩抱有濃厚興趣。」

北韓雖然短期內不太可能馬上重啟與美國之間的領導人會談，但並未完全關上對話大門。金與正7月29日也曾公開稱，北韓領導人與美國總統川普之間的私交「不算差」，但前提是美方得先承認北韓不可逆的核武國家地位。這番言論也表示，北韓不再接受所謂「無核化」，唯有將重點改放在「縮減軍備」，才有展開對話的可能性。

對此，美國白宮官員也做出回應指出，為了實現北韓「全面無核化」，川普仍有意願與金正恩進行對話。至於川普問起金正恩近況，也是在這番談話之後。

事實上，川普在第一任總統任期內曾三度與金正恩會面，兩人也多次交換親筆書信。如今進入第二任期，川普依舊屢次釋出善意，想要重啟對談。川普更曾在就任後明言，「希望金正恩回來。」他還稱，北韓是「核強國」。儘管6月底曾傳出北韓拒收川普的親筆書信，但川普仍強調雙方關係「非常好，一直合作愉快」。