談半導體關稅　民進黨發言人「台灣美國一起發大財！」

美國總統川普近日宣布，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。對此，民進黨發言人卓冠廷就在Threads發文，貼出台積電股價變化高呼，「市場說明一切，台灣美國一起發大財！」

卓冠廷今（7）日上午在Threads發文，提到川普早上的談話有兩個重點，一是對半導體、晶片開徵100%關稅，二是在美國設廠無關稅（特別點名台灣）。

他指出，台灣媒體多數只講一、不講二，「但，今早台股反應如何？台積電漲了55點（4.89%），來到1,180元，台股更突破2萬4,000點。（截至9：35）」，這讓他不禁高呼「市場說明一切，台灣美國一起發大財！」

據了解，川普在白宮橢圓辦公室表示，要讓製造業回到美國，晶片和半導體產業是重中之重。他直言，只有在美國投資建廠才能免除重稅，並點名台積電的2000億美元計畫和輝達的5000億美元投資，顯示他對吸引全球科技巨頭的野心和決心。

另外，川普也提前宣布，所有進入美國的芯片和半導體都要徵收100%的關稅。但如果你已經承諾在美國生產，或者正在美國生產，就像很多公司一樣，那就沒有關稅。