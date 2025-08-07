　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不受川普半導體關稅影響　南韓總統府強調：我們享「最惠國待遇」

▲▼南韓總統辦公室發言人姜由楨。（圖／VCG）

▲南韓總統辦公室發言人姜由楨。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

面對美國總統川普揚言對半導體產品徵收高達100%關稅，南韓總統辦公室重申，南韓已獲得美方保證，在半導體等領域享有「最惠國待遇」，即不會被課徵高於其他國家的關稅。即便美方未來調高總體稅率，南韓仍可適用與其他國家相同的最優惠稅率標準。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人姜由楨今（7）日上午在記者會上表示，針對川普提出的高額關稅構想，南韓政府已獲得美方在最惠國待遇上的承諾。她引述產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九先前的發言指出，「若美方將最惠國稅率定為15%，則南韓同樣適用該稅率。」

姜由楨進一步表示，「未來即便（半導體關稅）提高到100%或200%，只要是適用於所有國家，南韓也不會遭到差別對待。」

「最惠國待遇」（Most-Favored-Nation, MFN）原則是國際貿易中的基本規範之一，意指一國對另一國給予的待遇，不得低於對第三國的待遇，不得歧視。

南韓政府此前已表明，在與美方的關稅協商中，就半導體與醫藥品等核心領域，已獲得與其他國家相比最有利或至少同等的待遇保障。這項承諾也被視為南韓在美方關稅政策調整過程中的重要保護傘，有助於維護南韓企業在美出口的競爭力。

►川普徵半導體關稅！南韓鬆口氣「享最惠國待遇」：三星、SK不適用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳罹血癌！昔喊「想活久一點」　被女兒一句話惹鼻酸
爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原　陳佩琪哭倒
獨／沈玉琳血癌「已轉院到台大醫院」！　後續治療評估中
同事嚇到！台積電內鬼突花上億買2豪宅　檢調追藏鏡人
普發1萬人人有？　行政院鬆口：僅調整產業支持方案
獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了
1個多小時就散會　沈伯洋遺憾：藍白委拒閱機密文件便離席
快訊／川普對等關稅正式上路！　各國稅率一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰妹腹脹怪貪吃惹禍！　開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫

傳李在明最快25日訪美會晤川普　恐遭美國施壓「調漲軍費」

午休順手買刮刮樂彩券　23歲男下班才發現「中149萬大獎」

快訊／川普對等關稅正式上路！　各國稅率一次看

寵物鸚鵡拍片講「販毒黑話」出賣主人　助警偵破毒品集團15人落網

川普見南韓關稅代表團　第一句話先問「金正恩最近好嗎？」

東京迪士尼歡樂工作幻滅　抱怨菜鳥、遊客！前員工揭真實面貌

迦納軍用直升機墜毀「全機8人罹難」　國防、環境部長喪命

全家到迪士尼去玩　62歲男為了遺囑「想淹死媳婦」9歲孫女目睹

不受川普半導體關稅影響　南韓總統府強調：我們享「最惠國待遇」

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

泰妹腹脹怪貪吃惹禍！　開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫

傳李在明最快25日訪美會晤川普　恐遭美國施壓「調漲軍費」

午休順手買刮刮樂彩券　23歲男下班才發現「中149萬大獎」

快訊／川普對等關稅正式上路！　各國稅率一次看

寵物鸚鵡拍片講「販毒黑話」出賣主人　助警偵破毒品集團15人落網

川普見南韓關稅代表團　第一句話先問「金正恩最近好嗎？」

東京迪士尼歡樂工作幻滅　抱怨菜鳥、遊客！前員工揭真實面貌

迦納軍用直升機墜毀「全機8人罹難」　國防、環境部長喪命

全家到迪士尼去玩　62歲男為了遺囑「想淹死媳婦」9歲孫女目睹

不受川普半導體關稅影響　南韓總統府強調：我們享「最惠國待遇」

泰妹腹脹怪貪吃惹禍！　開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

打LOL角色被搶火大　軍人怒嗆同學「絞殺你」挨告結果曝

人腦從35歲起每年退化1%　博恩名醫父成功自救海馬迴早衰

傳李在明最快25日訪美會晤川普　恐遭美國施壓「調漲軍費」

美對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農估「年損15-20％」：沒利潤了

挺罷免遭游顥指沒交情　梁文韜：我知道你胃不好還建議多吃木瓜

川普宣布半導體100%關稅　經貿辦：不影響後續談判策略

藍質疑未澄清美國務院顧問文章　政府人士：惡意指涉不是笨就是壞

尖叫！許光漢8月底北流開唱　「夢幻合體落日飛車」嗨吐心聲

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

國際熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

14歲遭軟禁2個月懷孕！日正妹36歲當阿嬤

即／美聯合航空「停飛所有航班」！

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

快訊／川普：將徵收100%半導體關稅

川普半導體關稅　南韓嗨喊：三星、SK不適用

穿飛鼠裝挑戰死亡之星！中國網紅撞山壁慘死

日本試產2奈米是巧合？Rapidus背景曝

11歲星國女童買冰淇淋　遭雜貨店老闆性侵

印度總理莫迪傳8/31訪華　7年來首次

川普狂賀！蘋果在白宮宣布擴大投資1000億鎂

更多熱門

相關新聞

談半導體關稅　民進黨發言人：台美一起發大財

談半導體關稅　民進黨發言人：台美一起發大財

美國總統川普近日宣布，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。對此，民進黨發言人卓冠廷就在Threads發文，貼出台積電股價變化高呼，「市場說明一切，台灣美國一起發大財！」

在美設廠晶片稅0%　財經網美讚「川普是大好人」

在美設廠晶片稅0%　財經網美讚「川普是大好人」

半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　網友洗版：反指標

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　網友洗版：反指標

關鍵字：

日韓要聞北美要聞川普半導體關稅南韓三星電子SK海力士

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面