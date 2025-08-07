不受川普半導體關稅影響　南韓總統府強調：我們享「最惠國待遇」

▲南韓總統辦公室發言人姜由楨。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

面對美國總統川普揚言對半導體產品徵收高達100%關稅，南韓總統辦公室重申，南韓已獲得美方保證，在半導體等領域享有「最惠國待遇」，即不會被課徵高於其他國家的關稅。即便美方未來調高總體稅率，南韓仍可適用與其他國家相同的最優惠稅率標準。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人姜由楨今（7）日上午在記者會上表示，針對川普提出的高額關稅構想，南韓政府已獲得美方在最惠國待遇上的承諾。她引述產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九先前的發言指出，「若美方將最惠國稅率定為15%，則南韓同樣適用該稅率。」

姜由楨進一步表示，「未來即便（半導體關稅）提高到100%或200%，只要是適用於所有國家，南韓也不會遭到差別對待。」

「最惠國待遇」（Most-Favored-Nation, MFN）原則是國際貿易中的基本規範之一，意指一國對另一國給予的待遇，不得低於對第三國的待遇，不得歧視。

南韓政府此前已表明，在與美方的關稅協商中，就半導體與醫藥品等核心領域，已獲得與其他國家相比最有利或至少同等的待遇保障。這項承諾也被視為南韓在美方關稅政策調整過程中的重要保護傘，有助於維護南韓企業在美出口的競爭力。

