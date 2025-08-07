王義川酸盧秀燕粉底液2400元！蔣萬安笑稱被「考倒」　要問太太

▲蔣萬安出席「我宣誓」及「我看得見您 您看得見我」守護安全記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委王義川近日在節目中砲轟台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，並嘲諷用2400元的粉底液，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼？」引發然軒然大波。台北市長蔣萬安今（7日）上午受訪時被問到，「太太會用2400元的粉底液嗎？」蔣萬安笑說，「這真的考倒我了！」接著又說，因為最近大部分時間看太太都是帶兩個小朋友，「所以那我可能真的要回去問她」。

颱風丹娜絲7月出襲台重創台灣中南部，此後連日大雨，導致災情仍待解決。台中市長盧秀燕前往北屯、石岡勘災時，被網友截圖「全妝出鏡」，且妝容不似受勘災影響，仍完整乾淨，被質疑是「快閃勘災」、「擺拍」。王義川則在政論節目上嘲諷，「盧秀燕是用哪個牌子的化妝品？」「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼？」主持人李正皓也嘲諷，「你臉塗兩次就塗完了啦！」

媒體今問蔣萬安，覺得化妝的女生不好嗎？會覺得這樣子有點人身攻擊？蔣萬安回應，因為最近大部分時間看太太都是帶兩個小朋友，「所以那我可能真的要回去問她！」

蔣萬安也感嘆，盧秀燕現在是被放大的檢驗，在國內去勘災、慰問災民以及了解狀況，都還要被民進黨說她的粉底液太貴，那盧秀燕出國拚城市外交，又被民進黨攻擊怎麼不留在國內，話都是民進黨在講。