嗆王義川沙文主義傲慢又無知　李彥秀嘆：不見民進黨有人跳出制止

記者崔至雲／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災，因粉底液服貼，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，該言論曝光後，被網友嗆沙文主義，更有網友翻出王義川光一條皮帶，價格破萬元。對此，國民黨立委李彥秀嗆，王義川是住海邊嗎？連人家用什麼粉底液都要管，更難過的是，沒有看到一向標榜女權的民進黨政治人物出面制止或是為女性發聲，民主退步到這種程度，只有藍綠，沒有是非，只有立場，沒有價值，令人難過。

王義川近日在政論節目《新台派上線》，與主持人李正皓一搭一唱，嘲諷盧秀燕勘災的妝容，王義川大呼「盧秀燕是用哪個牌子的化妝品，風雨這麼大都不會花？這麼防水？」、「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，李正皓笑回「你臉塗兩次就塗完了」。此番言論播出後，引發爭議，大票網友紛紛熱議，批評2人言論沙文主義。

「只許義川萬元皮帶，不許秀燕千元粉底液」，李彥秀嗆，王義川是住海邊嗎？連人家用什麼粉底液都要管。盧秀燕勤於市政，台中市民都看在眼裡，才會有高達65.8%的超高市政滿意度，拿女生常用的粉底液在政論節目上輕蔑的訕笑，凸顯沙文主義的傲慢與無知。

李彥秀提到，更難過的是，沒有看到一向標榜女權的民進黨政治人物出面制止或是為女性發聲，民主退步到這種程度，只有藍綠，沒有是非，只有立場，沒有價值，令人難過。

