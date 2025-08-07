批王義川厭女、要提高格調　徐巧芯：女生用什麼化妝品不干你的事

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災時，被網友截圖「全妝出鏡」，且妝容未受影響，被質疑是快閃擺拍，而綠委王義川則在政論節目上就此嘲諷盧，並說一瓶這麼小罐賣2400元，「我也不知道是在賣什麼」。對此，國民黨立委徐巧芯今（7日）表示，這完全就是厭女跟仇女做法，女生用什麼化妝品，不干你們的事，希望可以提高自己格調，不要把節目做這麼丟臉。

名嘴李正皓近日在他主持的政論節目上談到上述盧秀燕化妝品一事時，翻出盧之前代言化妝品的片段，並與上節目的王義川笑著一搭一唱；王對著盧的妝容指指點點，還說「一瓶這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，甚至當李笑「你臉塗兩次就塗完了」時，擺出疑似不雅動作。

對此，徐巧芯7日表示，看到有些政論節目針對盧秀燕妝容提意見跟批評，質疑為什麼勘災妝容還完整，是不是根本沒去？然後再把盧過去介紹的粉底液拿出來給大家看，說2400元用兩次就沒了，讓她覺得這完全就是厭女跟仇女做法，「我們完全反對這樣做法」。

徐巧芯說，一個女性從政人物很辛苦，在媒體曝光下，皮膚不均勻，照出去後效果可能不是很好；她當台北市議員時曾因考察沒化妝，照片就被側翼剪輯，「甚至他們曾經在我家，做了這個人形立牌，就是在笑說我長得很醜，然後皮膚不好等等」。



徐巧芯強調，如果沒化妝卻被嫌醜，化妝又被人家懷疑到底有無勘災，女性政治人物真的很難當，再次呼籲，女生用什麼化妝品，不干你們的事，我們可以自己決定。

徐巧芯說，這是男女天花板問題，女性上班可能被要求或自己要求化妝，但這都是女性自己的支出，男女收支一樣，女性反而多出更多成本經營自己，才能符合社會傳統價值觀的肯定，結果在此情況下，看到的是盧秀燕勘災，被針對妝容是否花掉被提出批評，這非常不可取，希望可以提高自己格調，不要把節目做這麼丟臉。