　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／川普前幕僚撰文稱「台灣失去川普」　訊息鏈操作軌跡一次看

▲▼副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

川普國務院幕僚惠頓（Christian Whiton）日前發表一篇名為「台灣何以失去川普」的評論文章，批評台灣政府的對美關係，並抨擊副總統蕭美琴；而文章刊出後，在特定媒體與部分社群平台瘋傳。對此，一位資安人士這幾天注意到有不尋常，並彙整了訊息傳播鏈，包括特定勢力透過問題帳號在社群發文協助擴散。

該文作者惠頓，被部分媒體稱為「川普核心幕僚」，他是在2016年川普當選後，在葉望輝介紹下，成為國務院的外交顧問；不過，後來他與葉望輝鬧翻，也多次公開批評川普，短短一年就離開川普政府。值得注意的是，川普的第二任期，並未邀請惠頓進入政府服務。

針對惠頓批評蕭美琴在擔任駐美代表期間，跟左派走得太近，被認定是屬於討厭川普和川普政策的圈子一事。其實，川普政府現任的國務卿魯比歐，跟蕭美琴是好友，互動非常頻繁，而且多位現任川普政府官員，也都與蕭美琴交好。

值得玩味的是，惠頓過去其實是民進黨政府所聘用的公關，但後來在工作上出現問題而解約，解約的時間點，正好就是蕭美琴擔任代表時期。

比較特別的是，這次訊息傳播鏈的軌跡。惠頓刊登文章的網站，其實是冷門的部落格網站，文章刊登後，隨即由特定媒體編譯報導。接著，資安人士注意到更不尋常的跡象，有特定勢力透過問題帳號在社群發文協助擴散的訊息傳播鏈。

資安人士彙整表示，惠頓是在台北時間8月5日凌晨04時39分，在社群平台「substack」發表文章，並於同日06時15分發表到非主流媒體「Domino Theory」。接著，國內媒體在上班時間上午，便率先引述報導。

隨後5日上午11時，資安人士表示，國民黨特使翁履中在臉書發表評論「共和黨政策圈人士解讀台灣如何失去川普」，接著其他媒體開始跟進；中午約12時，有特定立場的粉專「一級嘴砲技術士」，轉發文章中文翻譯。

至於在PTT上的訊息傳播鏈也有操作痕跡，資安人士表示，帳號「a828215362」2015年啟用至今，10年來僅發表12篇文章，其中10篇是在今年7月30日後發表，其中包含上述報導內容。

另外，「cheninher」帳號，於2016年啟用，初期發表貼文都與生活、股市、投資，在2023年1月後帳號停用，但同年12月帳號重啟使用後風格丕變，發文開始對政府、國防議題進行攻擊，而這次也加入轉傳上述報導。

事實上，針對惠頓所發表的文章，華府知名智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）在X平台推文表示，惠頓聲稱蕭美琴與民進黨是「左派」，並支持民主黨籍的歐巴馬與拜登，忽視共和黨。他認為，此一說法可能會受到包含在美國國會內的大多數台灣盟友質疑。

葛來儀表示，蕭美琴身為台灣駐華府代表，與共和黨國會議員的接觸時間，與惠頓所說的「人權產業複合體」（the human rights industrial complex）接觸時間一樣多，台灣與民主黨及共和黨都有長遠友誼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院法制局稱憲法判決只需尊重　吳思瑤列3點批毫無專業、笑話大全

1句藍白合惹怒陳佩琪嗆沒誠意「再告一次」　鍾小平：尊重她

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

批王義川厭女、要提高格調　徐巧芯：女生用什麼化妝品不干你的事

王義川酸盧秀燕粉底液2400元！蔣萬安笑稱被「考倒」　要問太太

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　遭洗版：還好沒聽你的

20%關稅今上路「真為暫時性？」　蔣萬安：川普講的比賴政府還多

赴立院說明台美關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

幕後／川普前幕僚撰文稱「台灣失去川普」　訊息鏈操作軌跡一次看

川普上任兌現選前承諾　黃國昌感慨：賴清德「一片蒼白」

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

立院法制局稱憲法判決只需尊重　吳思瑤列3點批毫無專業、笑話大全

1句藍白合惹怒陳佩琪嗆沒誠意「再告一次」　鍾小平：尊重她

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

批王義川厭女、要提高格調　徐巧芯：女生用什麼化妝品不干你的事

王義川酸盧秀燕粉底液2400元！蔣萬安笑稱被「考倒」　要問太太

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　遭洗版：還好沒聽你的

20%關稅今上路「真為暫時性？」　蔣萬安：川普講的比賴政府還多

赴立院說明台美關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

幕後／川普前幕僚撰文稱「台灣失去川普」　訊息鏈操作軌跡一次看

川普上任兌現選前承諾　黃國昌感慨：賴清德「一片蒼白」

佐藤健《玻璃之心》想說什麼？「看完10集最大遺憾」OST直接加歌單

花蓮民宅火警！木造鐵皮屋噴出「超恐怖火球」　驚險晝面曝

今2地高溫飆破36度　周六起連4天午後水氣增

立院法制局稱憲法判決只需尊重　吳思瑤列3點批毫無專業、笑話大全

快訊／又1節目掰了！《同學來了》播出5年收攤　製作單位證實發聲

1句藍白合惹怒陳佩琪嗆沒誠意「再告一次」　鍾小平：尊重她

高雄「日本村」突傳歇業　免費和服漫遊成絕響

頻尿還憋不住恐是「急迫性尿失禁」　醫：常被誤認是感染

詹皇封王球衣遭竊！ 熱火內鬼狂偷400件紀念品　轉手進帳6000萬

大谷翔平轟2分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

【比車大巨石砸落】苗栗泰安轎車瞬間被壓扁！2人不幸身亡

政治熱門新聞

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

晶片稅比對等關稅可怕？他曝1狀況要命

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

普發1萬再等等！川普又出招　行政院今不處理韌性特別預算

示警綠營「降智圖卡得不到認同」　黃暐瀚：2026還是藍營會選比較好

台積電投資2000億美元　郭正亮揭5手法

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

柯文哲北所過生日！陳佩琪、黃國昌現身力挺

風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷

普發1萬政院擬排富？　國民黨：只要符合「這些」原則就支持

比亞迪餐敘事件延燒　黃國昌點名三立說清楚

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

更多熱門

相關新聞

20%關稅今上路　蔣萬安：川普講的比賴政府還多

20%關稅今上路　蔣萬安：川普講的比賴政府還多

美國總統川普宣布，將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但會排除那些「正在美國建造」的企業，而今（7日）中午也就是美國要正式向台灣實施20%的關稅的時間。台北市長蔣萬安受訪時質疑，到底這20%關稅是不是暫時性的關稅？以及有沒有做好各項準備？以及對半導體和晶片徵收100%的關稅對台灣是否是一種衝擊？蔣萬安強調，政府應該盡快的出面說明，了解問題，才能面對問題、解決問題，「川普總統告訴我們的遠比賴總統以及卓院長多得多」。

川普最快下周見普丁　不排除美烏俄會談

川普最快下周見普丁　不排除美烏俄會談

說明關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

說明關稅保密協議　外交部、經貿辦：接受國會監督

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

100%晶片稅在美設廠可豁免！財經專家揭「川普背後目的」

100%晶片稅在美設廠可豁免！財經專家揭「川普背後目的」

關鍵字：

川普惠頓蕭美琴資安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面