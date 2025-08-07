幕後／川普前幕僚撰文稱「台灣失去川普」　訊息鏈操作軌跡一次看

▲副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

川普國務院幕僚惠頓（Christian Whiton）日前發表一篇名為「台灣何以失去川普」的評論文章，批評台灣政府的對美關係，並抨擊副總統蕭美琴；而文章刊出後，在特定媒體與部分社群平台瘋傳。對此，一位資安人士這幾天注意到有不尋常，並彙整了訊息傳播鏈，包括特定勢力透過問題帳號在社群發文協助擴散。

該文作者惠頓，被部分媒體稱為「川普核心幕僚」，他是在2016年川普當選後，在葉望輝介紹下，成為國務院的外交顧問；不過，後來他與葉望輝鬧翻，也多次公開批評川普，短短一年就離開川普政府。值得注意的是，川普的第二任期，並未邀請惠頓進入政府服務。

針對惠頓批評蕭美琴在擔任駐美代表期間，跟左派走得太近，被認定是屬於討厭川普和川普政策的圈子一事。其實，川普政府現任的國務卿魯比歐，跟蕭美琴是好友，互動非常頻繁，而且多位現任川普政府官員，也都與蕭美琴交好。

值得玩味的是，惠頓過去其實是民進黨政府所聘用的公關，但後來在工作上出現問題而解約，解約的時間點，正好就是蕭美琴擔任代表時期。

比較特別的是，這次訊息傳播鏈的軌跡。惠頓刊登文章的網站，其實是冷門的部落格網站，文章刊登後，隨即由特定媒體編譯報導。接著，資安人士注意到更不尋常的跡象，有特定勢力透過問題帳號在社群發文協助擴散的訊息傳播鏈。

資安人士彙整表示，惠頓是在台北時間8月5日凌晨04時39分，在社群平台「substack」發表文章，並於同日06時15分發表到非主流媒體「Domino Theory」。接著，國內媒體在上班時間上午，便率先引述報導。

隨後5日上午11時，資安人士表示，國民黨特使翁履中在臉書發表評論「共和黨政策圈人士解讀台灣如何失去川普」，接著其他媒體開始跟進；中午約12時，有特定立場的粉專「一級嘴砲技術士」，轉發文章中文翻譯。

至於在PTT上的訊息傳播鏈也有操作痕跡，資安人士表示，帳號「a828215362」2015年啟用至今，10年來僅發表12篇文章，其中10篇是在今年7月30日後發表，其中包含上述報導內容。

另外，「cheninher」帳號，於2016年啟用，初期發表貼文都與生活、股市、投資，在2023年1月後帳號停用，但同年12月帳號重啟使用後風格丕變，發文開始對政府、國防議題進行攻擊，而這次也加入轉傳上述報導。

事實上，針對惠頓所發表的文章，華府知名智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）在X平台推文表示，惠頓聲稱蕭美琴與民進黨是「左派」，並支持民主黨籍的歐巴馬與拜登，忽視共和黨。他認為，此一說法可能會受到包含在美國國會內的大多數台灣盟友質疑。

葛來儀表示，蕭美琴身為台灣駐華府代表，與共和黨國會議員的接觸時間，與惠頓所說的「人權產業複合體」（the human rights industrial complex）接觸時間一樣多，台灣與民主黨及共和黨都有長遠友誼。