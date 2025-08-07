川普狂賀！蘋果在白宮宣布對美投資　iPhone生產鏈「回流美國」

▲蘋果執行長庫克6日下午前往白宮宣布蘋果的對美投資計畫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

蘋果公司（Apple）宣布，將加碼在美國投資1000億美元，用於擴大國內製造與供應鏈佈局，此舉正值美國總統川普出席相關活動前夕，外界認為此舉旨在回應白宮對蘋果海外產線布局的關切，同時降低產品面臨懲罰性關稅的風險。該計畫將使蘋果對美承諾總額達到6000億美元，聚焦玻璃製造、半導體工程與AI實驗室等高階領域。

根據《彭博社》報導，蘋果公司表示，此次投資為「美國製造計畫」的一部分，將與包括康寧（Corning）、應用材料（Applied Materials）及德州儀器（Texas Instruments）等多家供應商合作。其中康寧將在肯塔基州設立專用工廠生產iPhone玻璃，預計當地人力將增幅達五成。

川普稍早透過社群平台Truth Social分享該則報導。美媒《CNBC》引述白宮官員說法證實，蘋果執行長庫克於美東時間6日下午4時30分（台灣時間7日上午4時30分）前往白宮橢圓辦公室，與川普一起宣布蘋果的對美投資計畫。

根據《BBC》，川普在白宮正式宣布此消息時表示，作為投資的一部分，蘋果將「大幅」增加其國內供應鏈的支出，包括在全美範圍內建立新的數據中心，並在肯塔基州哈里斯堡建設一條智慧玻璃生產線，用於 iPhone 和智慧手錶。

川普稱讚該公司將生產轉移到美國，並表示他們將避免他計劃對晶片和半導體徵收的100%關稅。他沒有透露新關稅計劃的更多細節，但表示其他公司如果在美國投資，也可以類似地避免這些稅。另外，庫克還贈送一尊玻璃雕像給川普，他將其組裝在橢圓形辦公室的桌上。

白宮官員指出，這項投資將有助於關鍵零組件回流美國生產，強化經濟與國防安全。白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示：「川普總統的『美國優先』經濟政策已帶動數兆美元投資，蘋果今日的宣布將進一步鞏固美國製造業實力。」

據悉，蘋果此前已承諾4年內在美投入5000億美元，包含在休士頓設廠、在密西根設立供應商學院等。此次追加投資，使總額提高至6000億美元，成為川普連串企業合作中最新一例。受利多激勵，蘋果股價7日大漲5.1%，創近3個月最大單日漲幅。

▲由左至右為美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、川普、蘋果執行長庫克、副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）

分析指出，蘋果此舉有助緩解白宮對其iPhone依賴印度組裝的不滿。外界預料，蘋果將在美國專注於高階產品、AI與晶片研發，而非低階手機與配件的量產。

然而，儘管投資金額龐大，蘋果仍未完全配合川普政府要求全面回美製造。今年稍早，川普曾揚言若蘋果不將iPhone生產移回美國，將對其課徵至少25%關稅。蘋果上週也坦言，6月當季關稅造成8億美元損失，9月可能進一步增加至11億美元。

庫克在財報會議上表示，目前在美銷售的大多數iPhone來自印度，其他如MacBook、iPad與Apple Watch則多產自越南，並強調「將在美國做更多事」。不過，iPhone生產涉及數十萬員工與高度客製流程，短期內轉移困難。

川普考慮對所有含晶片產品徵生100%關稅，相關政策已於稍早宣布。與此同時，針對多國的新一輪國別關稅將從7日起生效。外界關注，蘋果是否能如第一任期時再度爭取豁免，以避免成本上升、利潤受損，甚至價格轉嫁至消費者。

川普近來頻與科技巨頭合作宣布投資計畫，包括年初甲骨文、軟銀與OpenAI宣布投資1,000億美元於AI資料中心，輝達（Nvidia）亦規劃未來4年在美建立規模達5000億美元的AI基礎建設。川普也將投資作為談判籌碼，與歐盟、日本達成包含數千億美元美國投資的雙邊協議。