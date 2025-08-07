晶片稅比對等關稅可怕？　郭正亮曝1狀況要命

記者黃翊婷／綜合報導

美國1日宣布台灣的暫時性關稅為20％，而原本可能會在下周宣布的半導體產業關稅，美國總統川普則在當地時間6日提前宣布，將課徵100％半導體關稅。前立委郭正亮表示，比起對等關稅，晶片稅、半導體稅對台灣的影響更大。

▲郭正亮認為，川普的目的是要救美國，所以會非常關注台積電。（資料照／記者高兆麟攝）

先前外界傳出台積電將加碼投資美國3000億美元，郭正亮在6日播出的政論節目「綠也掀桌」中提到，川普沒有說要投資3000億美元，而是要台積電投資亞利桑那廠3000億，台積電當然可以給個解釋，但他覺得川普根本不關心台灣，而且川普就是要「救美國」，所以只會關注台積電，因為台積電太優秀、太醒目了。

郭正亮表示，台積電赴美「被迫投資」，利潤當然會下降，但影響更大的是晶片稅，而不是投資美國，投資美國價格會變高，如果川普對「在台灣的台積電」或對廣義的半導體供應鏈課徵晶片稅，那可就傷大了，因為這就不是一家台積電的問題，而是關乎整個供應鏈。

不過，根據最新消息指出，川普在當地時間6日於白宮橢圓辦公室表示，要讓製造業回到美國，晶片和半導體產業是重中之重。川普提前宣布，所有進入美國的芯片和半導體都要徵收100％的關稅，但如果已經承諾在美國生產，或者正在美國生產，就像很多公司一樣，那就沒有關稅。