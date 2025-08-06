穿飛鼠裝挑戰「死亡之星」撞山壁慘死！中國網紅遺體吊掛下山

▲中國網紅到義大利挑戰極限運動，撞上山壁慘死。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

中國一名25歲男子近日前往義大利挑戰極限運動，沒想到身穿飛鼠裝一躍而下，卻在半途撞上山壁，導致傷重身亡。目前男子的遺體已由直升機吊掛下山，詳細案發原因仍待釐清。

根據報導，這名男子是專注於極限運動、在網路上小有名氣的網紅「RandyZ」，他除了熱愛穿著飛鼠裝滑行以外，也常常在社群軟體分享跳傘、衝浪的影片，受到許多同好關注。

沒想到，RandyZ近日與親友相約前往義大利旅遊，並且在南蒂羅爾區（Südtirol）的皮茲達萊克山（Piz da Lec）挑戰飛鼠裝滑行，怎料途中卻撞上山壁，導致傷重身亡。

▼中國網紅到義大利挑戰極限運動，撞上山壁慘死。（圖／翻攝抖音）

在RandyZ跳下以前，他的同伴已經嘗試挑戰，並且成功著陸，RandyZ隨後也穿著裝備躍下。怎料在陸地上的同伴遲遲等不到人，於是報警求助，這才知道RandyZ已經不幸身亡。

後續RandyZ的遺體由直升機吊掛下山，救援人員抵達案發現場的上空後，垂降了超過100公尺，才成功接近遺體，接著才有辦法固定遺體、運上直升機。

據了解，RandyZ與朋友所挑戰的路線，被稱為「死亡之星（Death Star）」，是同好們公認「最危險路線」之一。而在意外發生的前一天，RandyZ就已經成功挑戰這條路線，並且在社群軟體上發布影片，怎料隔天再度挑戰，竟傳出身亡噩耗。至於詳細案發原因仍待釐清。