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南半球女王帶起「有禮貌運動」看完說謝謝　一堆正妹響應

▲▼周荀（圖／翻攝自Facebook／周荀DenKa）

▲周荀有「南半球女王」的稱號。（圖／翻攝自Facebook／周荀DenKa）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅周荀（Denka）擁有火辣外型，還因此獲得「南半球女王」的封號，日前因PO出比基尼辣照被酸，再次發文呼籲「我們就專心看奶然後謝謝奶可以嗎？」，意外發起「有禮貌運動」，吸引大批正妹響應，讓網路上一片祥和。

周荀2日發文，希望大家對於他人穿著和外貌的評論能保持尊重，並且不要再發表侮辱性或輕蔑的留言。對於平時分享火辣照片，她坦言不想再看見類似「台灣人都歡樂杯，每個都墊超厚」、「奶又變小了」、「沒穿內衣就沒溝是因為外擴下垂」、「穿這樣乾脆不要穿」、「這種小可愛」的留言，同時也喊話希望大家專心看就好，不要一堆意見，「我們就專心看奶然後謝謝奶可以ㄇ怎麼話這麼多。」

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▲▼周荀（圖／翻攝自Facebook／周荀DenKa）

▲周荀的文引起共鳴，許多人紛紛PO出美照響應。（圖／翻攝自Facebook／周荀DenKa）

許多網美、Cosplayer對於周荀的話很有感觸，認為「有人露奶給你看，就抱著感恩的心，說聲謝謝就好了～請不要廢話一堆好嗎」，紛紛響應號召PO出大量美照，周荀看到後也會分享到粉專，截至6日仍有許多人響應活動。

網友看完紛紛留言，「我需要更多的禮貌，為了研究」、「突然間都有禮貌了起來，感謝大大祝好人平安上廁所都有衛生紙」、「感恩的心」、「讓世界看到和平吧」、「有得看都該感恩」、「世界和平都是靠你們維持，謝謝」。

#有禮貌運動 看到 周荀/DenKa的文 真的是很有感觸耶 以後看到有人露奶給你看 就抱著感恩的心 說聲謝謝就好了～～ 請不要廢話一堆好嗎 這樣害我以後沒得看怎麼辦 #世界和平

Shiraga Yanko 小泱發佈於 2025年8月3日 星期日

好好的看著我的奶 請知足感恩

海羽 ねこねこ發佈於 2025年8月3日 星期日

看到這組照片 不要跟我說甚麼這照片發過了這種話 有人露奶給你看的時候 只要說謝謝就好了 謝謝周荀/DenKa發起有禮貌運動 安靜的看 衷心的感謝 留言跟分享

七七小姐_Miss Seven 發佈於 2025年8月4日 星期一

立刻跟上 周荀/DenKa 的文章 !! 一起響應 #有禮貌運動 我實在是太有感觸了 包容是溫柔的力量❤︎ 不必多說 只要真誠地說 ... 感謝奶 世界和平 感恩的心

Tsuru 鶴葵 - cosplay 發佈於 2025年8月4日 星期一

答應我, 以後有人露奶給你看, 不要再說什麼 「這男的?」 「正面跟背面一樣」 「我都比你大」 這種小...可愛話了好ㄇ 就專心看ㄋ然後謝謝ㄋ子可以ㄇ 怎麼話這麼多 #有禮貌運動

甜食超人-毛毛(Momo) 發佈於 2025年8月4日 星期一

說到腿…因為身高原故 蠻羨慕身邊的朋友腿又長又細 但今時不同以往！ 我的小短腿帶著我上山下海跑遍各處外拍 我不在自卑 甚至還能大方的給人捏捏（？ 用讚美代替嘲笑 腿不長但我驕傲 #有禮貌運動 什麼！你說矮子哪能曬腿(｡ì _...

紫玥桃-Sakuramomo 發佈於 2025年8月4日 星期一

跟上 呱Gua .tw 的發文 真的ㄟ，我都那麼有誠意露出了 大家看就看不要一直嫌東嫌西R 專心看腿好嗎!!! #謝謝腿 #有禮貌運動

小漾樣 - Twoyun 發佈於 2025年8月4日 星期一

以防你還不知道 阿璇的本體其實是腿，其他部分都只是配件（？ （但跟我講話的時候請不要只盯著我的本體看） （至少看一下臉的部分）（乾 聽說腿也有 #有禮貌運動 只要留言 #謝謝腿 版面就會充滿更多的腿 我想看，所以請大家跟著響應，謝謝。（靠 Photo thx｜ 八神 光いち - Yagami Photography

阿璇 Xuan 發佈於 2025年8月4日 星期一

溫柔的光線灑進來 是夏日雷雨過後，陽光初晴的味道 謝謝美好的光、謝謝記錄這一刻的攝影 最重要的是—— #謝謝腿 #有禮貌運動 啟動！ 有禮貌的看腿腿、有禮貌的按愛心 有禮貌的留言 #謝謝腿 讓世界更美好一點 - 攝影 / dell.photograph

狐川_Kitsunekawa 發佈於 2025年8月5日 星期二

「交給我吧！」 - 希望今年有機會去海邊拍照（許願） 參戰！！！ 留下 #謝謝奶 讓我們一同歡慶 #有禮貌運動 - 沙灘排球 穗香 / 134 photo by INNI

134 發佈於 2025年8月5日 星期二

爺開拓從來是靠那雙腿 來跟上呱的 #謝謝腿 雖然知道青菜蘿蔔各有所好 但有腿看就不要說一堆有的沒的 如果不想被球棒敲 就安安靜靜欣賞大家的美腿 知道了嗎<(｀^´)> #有禮貌運動 PHOTO✦ HugeMan Photographer

Neko Cosplayer 發佈於 2025年8月5日 星期二

聽說有福利發放的時候 只要說謝謝 就好 這個黑絲腿腿我就放在這裡了 有禮貌的人該說什麼知道了吧 #謝謝腿 大家都是好孩子 #有禮貌運動 - Azur Lane Noshiro photo by Kai Photography

九木kumoku 發佈於 2025年8月5日 星期二

「你在看我嗎～？」 ‪‬ 前陣子很流行的Malymoon 鹿鹿也有拍到正片‪～ 跟上最近的 #有禮貌運動 這組照片根本是要什麼有什麼， 總之看完先說謝謝就對了 ????教皇 #謝謝腿

Shika｜熾鹿發佈於 2025年8月5日 星期二

奶奶是為了促使世界和平而存在的！ #謝謝奶 對奶奶尊敬禮貌也是需要的吧！ #有禮貌運動 喜歡打喜歡 感謝奶奶世界和平 睡覺前放火

榕榕子發佈於 2025年8月5日 星期二

我來跟上我也來——— #有禮貌運動 #謝謝腿 感謝攝影： coffee fd /大胖

一隻小虎耀發佈於 2025年8月5日 星期二

#有禮貌運動 儘管常常被稱兄道弟， 但還是要有禮貌。 我不夠月兇， 但腿，我有～ 跟我一起說 #謝謝腿 也一如既往的撐起我的開心自信！！‎ ：Kai Photography 道具支援 ：C.s.p道具工坊

四巫日Momihi cos 發佈於 2025年8月5日 星期二

今天的拍 謝謝 周荀 借我超美衣服 謝謝殿下的 #有禮貌運動 大家一起 #謝謝奶 謝謝攝影 Brian Liu 賜我陽光

Chen Yu Hsi 發佈於 2025年8月6日 星期三

這種 #有禮貌運動 男生要跟也是沒問題的吧 謝謝周荀/DenKa 殿下發起 男生也是可以跟上的

Lin Cheng 發佈於 2025年8月4日 星期一

聽殿下說要推廣 #有禮貌運動 只好來出賣一下我家阿男 請不要去他的脆上問他性能力問題!!!謝謝!!!

Brian Liu 發佈於 2025年8月4日 星期一
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