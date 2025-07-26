快訊／員工舔抹布再舔餐檯！古拉爵認錯道歉：已停班懲處

記者許宥孺／高雄報導

位在南高雄百貨店點「義式屋古拉爵」，一名店員在Instagram上發布一段舔抹布再舔餐檯的影片，畫面被廣傳後引起眾怒。古拉爵今（26）日發聲明致歉，證實影片內容屬實，對於員工違反職業操守行為感到震驚與譴責，涉事員工已立即停班並懲處，事發當日店內進行全面消毒。

▲古拉爵員工舔抹布又舔餐檯。（圖／翻攝自threads）



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「現在的人怎麼都那麼愛把犯罪證據拍出來啊！」有網友在threads上分享一段影片，一名身穿黑色制服的男店員疑似與拍攝者在玩「你說我做」挑戰，男店員聽從拍攝者的指令後，先是點頭，隨後突然趴向餐檯，舔了抹布後，再舔用餐區平台。這段影片被放上Instagram後，又被網友轉傳，痛斥「有夠噁心」，文末並hashtag直接點名店家是古拉爵。

古拉爵所屬的雲雀國際股份有限公司今日發聲明表示，針對昨（25日）在社群平台流傳的影片，內容為古拉爵夢時代店員工於工作場所進行極不適當行為，並將影片上傳至社群媒體，本公司已確認影片屬實，對於此一員工個人行為，已違反職業操守與食品衛生規範的行為，我們深感震驚並嚴正譴責。

古拉爵指出，涉事員工在7月25日當天已即刻停止排班，並將依內部程序懲處，絕不寬貸。古拉爵高雄夢時代店於事發當日進行全面消毒與食材全面廢棄及內部稽查。總公司也立即對全省門市所有社員的行為準則與衛生安全再教育。

為杜絕類似事件再次發生，古拉爵強調，會強化社員基本教育及內部稽核，雲雀重視每一位顧客的信任，也願意誠實面對問題，並從錯誤中徹底檢討與改進。再次向所有顧客與支持者深深致歉，我們會更嚴謹、更努力，守護您對我們的信任。