　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東湛江也發現屈公病患者　佛山啟動疫情嚴控「買藥需實名登記」

▲屈公病,基孔肯雅熱,佛山。（圖／CFP）

▲廣東佛山組織「滅蚊突擊隊」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣東基孔肯雅熱（屈公病，下同）疫情持續，暴雨加上炎熱氣候使病媒蚊孳生更加便利，造成防堵疫情的困難。據了解，此次屈公病患病者最多的佛山市，確診病例持續超過4000人，對此，佛山市市監局今（5）日發出通知，要求民眾購買47種症狀藥品時，需實名登記，讓當地民眾感覺到新冠疫情防控時的既視感。

▲屈公病,基孔肯雅熱,佛山。（圖／CFP）

▲屈公病患者關節疼痛症狀較為明顯。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，佛山市市場監管局發佈《關於疫情防控期間加強零售藥店銷售重點管控藥品登記管理的告知書》，告知書明確，即日起，全市所有零售藥店將嚴格執行銷售重點管控藥品登記報告制度，共涉及47種藥物。

公告稱，納入實名登記管理的藥品主要指治療基孔肯雅熱引起的發熱、皮疹、關節痛等症狀的藥品，您在購買上述藥品時，請配合藥店工作人員，進行掃碼實名驗證，並填報相關個人信息，如有發熱、皮疹、關節痛等症狀，近期是否有被蚊蟲叮咬等信息，請主動告知藥店工作人員。

此外，距離佛山市有一段距離的廣東湛江市昨（4）日也發現4例屈公病患者，均為輕症。根據當地衛健局通報顯示，該4名患者已接受隔離治療，情況平穩，「為保障廣大市民身體健康，現倡導廣大市民立即行動起來，積極參與防蚊滅蚊行動和愛國衛生運動：更換水培植物用水，清理陽台樓頂屋前屋後積水容器後倒扣，預防雨後積水，翻盆倒罐，消除蚊蟲孳生環境；對室內環境進行滅蚊的同時加強個人防護，防止蚊蟲叮咬；出現發熱、關節疼痛、皮疹等症狀請及時就診主動檢測，並如實告知旅居史和蚊蟲叮咬史。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲男帶爸爸領獎
快訊／廣東「屈公病」疫情暴增　疾管署升旅遊二級警示
快訊／警政署發布中高階警察人事命令　58人調動
宋英奎輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：對你失望
Spotify全球漲價！　台灣4大訂閱新價格曝
CONVERSE「官網」買鞋竟收假貨！　門市店員曝真相傻眼
小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生正在嗨　見警突襲傻眼
快訊／民進黨議員與女兒涉詐助理費　遭聲押禁見
快訊／5-6月統一發票誕生17名千萬富翁　20人爽抱200萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

韓國新任外長在美表態：時刻警惕競爭對手中國的崛起

香港暴雨！荃灣葵湧重災區　計程車和小巴士被水淹到差點滅頂

美國國會代表團傳將於8月訪台　陸外交部斥：堅決反對干涉內政

廣東湛江也發現屈公病患者　佛山啟動疫情嚴控「買藥需實名登記」

陸6省地震局一把手「大地震」　提升科技防災＋加強中央協調地方

針對非印！解放軍南部戰區南海巡航　稱任何攪局活動「盡在掌握」

防止養老院滅頂悲劇　北京全市啓動一級防汛「民眾非必要不出門」

江西推動台胞投資保護法10／1上路　歷時25個月修訂《實施辦法》

鄭重否認出售深水灣道79號豪宅　李澤鉅：內容全屬虛構，穿鑿附會

龍岩客家音交流會開幕　兩岸傳承上杭縣傳統一起曬族譜

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

韓國新任外長在美表態：時刻警惕競爭對手中國的崛起

香港暴雨！荃灣葵湧重災區　計程車和小巴士被水淹到差點滅頂

美國國會代表團傳將於8月訪台　陸外交部斥：堅決反對干涉內政

廣東湛江也發現屈公病患者　佛山啟動疫情嚴控「買藥需實名登記」

陸6省地震局一把手「大地震」　提升科技防災＋加強中央協調地方

針對非印！解放軍南部戰區南海巡航　稱任何攪局活動「盡在掌握」

防止養老院滅頂悲劇　北京全市啓動一級防汛「民眾非必要不出門」

江西推動台胞投資保護法10／1上路　歷時25個月修訂《實施辦法》

鄭重否認出售深水灣道79號豪宅　李澤鉅：內容全屬虛構，穿鑿附會

龍岩客家音交流會開幕　兩岸傳承上杭縣傳統一起曬族譜

比亞迪才剛夜宴立院高層！馬英九訪團赴中也參訪　台生直呼震撼

韓國新任外長在美表態：時刻警惕競爭對手中國的崛起

高齡飲食每周至少1顆蛋更安心　研究證實失智風險可降47%

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

419反統戰「紅底黑鷹」早被質疑像納粹　八炯：你不夠國際化

橫濱煙火低空爆炸！烈焰燒駁船「5人跳海逃生」　近距離驚悚畫面曝

高檢署主任檢察官陳松吉接國安局副局長　推升國安案件偵防能量

複製首爾「最有錢街道」模式　新北市1條路具成長潛力

快訊／廣東「屈公病」疫情暴增　疾管署提升旅遊二級警示

亂刀砍死詹智能！41歲嫌控「女友被性騷」　台中地院裁定羈押禁見

【泰格與雪兒】整天說好好喔的人

大陸熱門新聞

80歲陸百萬網紅過世…曾向老伴喊：妳1人怎辦

大陸僅存國府抗戰將士忠烈祠！　蔣介石題字藏玄機

花358萬辦健身卡！「買了300年會籍」　陸健身房神隱拒退費

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

被中文大學解聘　蕭新煌：整肅香港學界

廣東湛江也發現屈公病患者 佛山啟動疫情嚴控「買藥需實名登記」

共軍北部戰區司令黃銘「八一建軍節」未現身 神隱落馬引揣測

上海迪士尼「跳跳虎」中暑暈倒！竟規定頭套不能脫

陸6省地震局一把手人事「大地震」

陸官媒：戰後80周年日本不應逃避歷史

美女助教當球被撞　業者被停業

針對非印！解放軍南部戰區南海巡航

香港暴雨！荃灣葵湧重災區 計程車和小巴士被水淹到差點滅頂

防滅頂悲劇！　北京全市啓動防汛一級應急

更多熱門

相關新聞

屈公病狂燒廣東！醫師：快發旅遊警示、留意保險條款

屈公病狂燒廣東！醫師：快發旅遊警示、留意保險條款

中國廣東地區近期爆發「屈公病」疫情，通報病例已超過4千例。台灣醫師示警，若赴廣東旅遊應做好健康管理。若有旅遊保險，也需確認是否屬於理賠範圍。

中國「屈公病」疫情延燒　明公布是否升級旅遊警示

中國「屈公病」疫情延燒　明公布是否升級旅遊警示

大陸廣東屈公病暴增　台大醫揭2關鍵：疫情恐更難控制

大陸廣東屈公病暴增　台大醫揭2關鍵：疫情恐更難控制

屈公病致命嗎？症狀、預防QA一次看

屈公病致命嗎？症狀、預防QA一次看

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

關鍵字：

佛山廣東屈公病病媒蚊基孔肯雅熱湛江蚊子

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

采子爆分手富二代男友！

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！

哈佛教授創「雞蛋減肥法」

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

領2千萬下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面