廣東湛江也發現屈公病患者　佛山啟動疫情嚴控「買藥需實名登記」

▲廣東佛山組織「滅蚊突擊隊」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣東基孔肯雅熱（屈公病，下同）疫情持續，暴雨加上炎熱氣候使病媒蚊孳生更加便利，造成防堵疫情的困難。據了解，此次屈公病患病者最多的佛山市，確診病例持續超過4000人，對此，佛山市市監局今（5）日發出通知，要求民眾購買47種症狀藥品時，需實名登記，讓當地民眾感覺到新冠疫情防控時的既視感。

▲屈公病患者關節疼痛症狀較為明顯。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，佛山市市場監管局發佈《關於疫情防控期間加強零售藥店銷售重點管控藥品登記管理的告知書》，告知書明確，即日起，全市所有零售藥店將嚴格執行銷售重點管控藥品登記報告制度，共涉及47種藥物。

公告稱，納入實名登記管理的藥品主要指治療基孔肯雅熱引起的發熱、皮疹、關節痛等症狀的藥品，您在購買上述藥品時，請配合藥店工作人員，進行掃碼實名驗證，並填報相關個人信息，如有發熱、皮疹、關節痛等症狀，近期是否有被蚊蟲叮咬等信息，請主動告知藥店工作人員。

此外，距離佛山市有一段距離的廣東湛江市昨（4）日也發現4例屈公病患者，均為輕症。根據當地衛健局通報顯示，該4名患者已接受隔離治療，情況平穩，「為保障廣大市民身體健康，現倡導廣大市民立即行動起來，積極參與防蚊滅蚊行動和愛國衛生運動：更換水培植物用水，清理陽台樓頂屋前屋後積水容器後倒扣，預防雨後積水，翻盆倒罐，消除蚊蟲孳生環境；對室內環境進行滅蚊的同時加強個人防護，防止蚊蟲叮咬；出現發熱、關節疼痛、皮疹等症狀請及時就診主動檢測，並如實告知旅居史和蚊蟲叮咬史。」