台鐵「班次大亂」延誤60分鐘！早上號誌故障還沒修好

▲台鐵潮州基地號誌故障，影響列車誤點。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(6日)西勢站、潮州站及潮州基地號誌設備故障，導致列車大誤點，迄今尚未恢復正常，平均每班車延誤約40到60分鐘，部分列車截短行駛，行駛至屏東站後折返，台鐵公司致歉強調持續搶修中。

台鐵公司說明，今（6）日上午西勢站、潮州站及潮州基地號誌設備故障，行車號誌無法建立，台鐵公司立即動員號誌人員至現場全力搶修，下午13時29分西勢=潮州間以複線運轉開關行車，潮州=南州間號誌則恢復正常行車。

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由於目前西勢到潮州間行車仍受影響，台鐵公司說明，行經該路段列車平均延誤40分鐘到60分鐘，避免延誤擴大，部分列車截短行駛，目前仍持續搶修中，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。

台鐵今日號誌狀況不斷，上午9時10分起西勢站北東、北西、南西及站內1~4股計軸器故障；上午10時40分起屏東站北東OS區間軌道佔用燈亮，也影響東線下行進站號誌；上午11時23分起，潮州站北邊OS區間軌道電路落下，以及潮州基地內號誌盤面有多處軌道電路落下，影響列車進出潮州基地，終點列車跟出發列車靠單線進出。

此外，受潮州站運轉保安裝置故障影響下行出發號誌無法建立，上午11時42分起潮州=南州間也一度依嚮導通信式行車，列車出現延誤。