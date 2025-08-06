大火釀9死獲緩起訴　蘇清泉、安泰醫院回應了

▲蘇清泉針對緩起訴處分做說明。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮安泰醫院2024年10月3日山陀兒颱風來襲引發火警，造成9人死亡、多人嗆傷事件，屏檢地檢署6日偵結，緩起訴該醫院榮譽院長蘇清泉等4人；蘇清泉及安泰醫院對此均發表聲明。

蘇清泉表示，感謝屏東地檢署細心用心與屏東縣政府協助，將稟持正向正能量全力復原，引進更多專業醫療人員，再次通過衛福部重新評鑑恢復全面營運，為鄉親提供更優質服務。

另安泰醫療社團法人安泰醫院總院長蔡宗昌發表聲明，全文如下：

「安泰醫療社團法人特此向各界關心表達誠摯謝意。本院衷心感謝屏東地方檢察署在本案處理過程中的細心與用心，並感謝屏東縣政府於事發後所提供的即時協助與支持。

安泰深知醫療機構不僅是專業技術的提供者，更承載著社會信任與公共責任。我們將秉持誠摯負責的態度，確實遵循屏東地檢署緩起訴處分書之各項指示，全案依法辦理，毫不懈怠，展現自我檢討與全面改善的決心與行動。

本院始終堅持正向能量與社會責任，面對挑戰，我們選擇積極承擔，絕不退縮。目前已全面啟動復原重整計畫，重點包括：

• 強化建築防災與消防安全機制

• 添購更高階、先進之醫療儀器設備

• 擴充醫療人力，引進更多優秀專業醫事人員

• 全面提升醫療品質與病人安全管理系統

• 主動接受衛福部醫策會之再次評鑑，以最高標準自我要求

安泰醫療社團法人安泰醫院為屏東區域級教學醫院暨重度級急救責任醫院，始終以守護鄉親健康為首要使命。未來，本院將持續強化醫療量能、優化服務流程、深化社區連結，朝向更專業、更人本的醫療模式邁進，致力提供鄉親安全、溫暖、值得信賴的優質照護。

我們誠摯籲請社會各界持續給予指導與支持，並共同見證安泰的蛻變與進步。本院將以實際行動落實承諾，堅定守護屏東每一位鄉親的健康與生命安全，不負信賴，不辱使命」。