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砸10萬「買到LV臭包包」不給換　店員喊沒問題！網洗版幫高調

▲買到LV臭包包。（圖／林品希授權引用）

▲買到LV臭包包。（圖／林品希授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「愛慕婚禮主持團隊顧問公司」創辦人林品希日前在臉書表示，她在國外買了一款LV包包，怎料返家後發現，包包竟發出惡臭，於是到101大樓的櫃位要求換包；然而，店員和主管堅稱，「經鑑定無異味」，過程中的態度更讓她一肚子火，氣得直呼「我這輩子不會再買LV的包包了！」

林品希直言，原本以為買到LV臭包包只是個案，打算自認倒楣，將它打入冷宮，結果臭包包竟害隔壁包包一起變臭；直到上周，朋友透露，網上有不少人在說，這批包包是臭的，可以拿回去櫃上換貨，且真的有人換成功，於是她便前往101的專櫃，要求店家換包包。

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當時，店員先是將包包拿給主管鑑定，返回後表示這個包包沒有問題。後來，主管更表明，這個包包是在國外購買，也沒有憑證，所以無法處理。

聞言，林品希氣得直呼，「這個包包我直接把它丟掉沒有問題，損失個10萬也無所謂，但我對於你們一開始就是沒有打算要處理，然後睜眼說瞎話的態度很不爽！」

最終，在她堅持下，對方只願意「送原廠鑑定」，但也語帶保留表示「原廠說沒問題就是沒問題」，這讓她難以接受，發文請網友幫高調，「有沒有人也跟我一樣的狀況？歡迎一起發聲，讓LV知道做品牌這樣真的是很要不得的態度！」

對此，網友們紛紛回應，「可以聯合全球受害者辦一個：LV嗅覺展，讓觀眾鑑定」、「不負責任的態度」、「我覺得他們的服務態度真的很不好，買東西跟維修時，態度差很多」、「我也有遇到同樣的問題！在台南新光三越，他們的處理態度就如妳所說的一樣，他們說送回原廠鑑定，然後接到電話通知就是沒有問題」、「我的皮夾也是發出惡臭味，專櫃仍然堅持沒問題！積習已久的老問題，再也不敢買這家的皮件」。

另外，《ETtoday新聞雲》記者詢問品牌公關，截稿前暫未取得回應。

．林品希授權引用。

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