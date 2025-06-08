髮廊不忍了！揭林千又爆粗口關鍵：3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋



▲今年4月藝人林千又在東區某髮廊內因不滿服務爆粗口飆罵店內人員。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

女藝人林千又今年4月28日下午在北市東區知名「Moon Hair Studio」預約洗髮、結果爆發辱罵店家櫃台爆粗口「他X的」風波引發店家無奈報警，事情遭披露後，林千又說明當時情況，解釋髮廊人員跟她說「你穿拖鞋來，應該住在附近對吧」，被指所謂爆口，「我是說我他X的不是穿拖鞋，不是在罵店員。」林千又強調：我一進去他就說我穿拖鞋，我穿的是一雙34000元的Dior Star運動鞋，他說是拖鞋，真的很沒禮貌！

林千又強調「設計師完全沒碰到我頭髮，是我跟助理一起吹乾的，只有吹乾而已，設計師還問我 我吹乾了嗎？為何他自己不來摸？」並說要給錢他們還不拿，不明白洗一次頭要收六百的店，服務態度竟是如此。

對此「Moon Hair Studio」髮廊7日深夜發表聲明還原服務林女經過：當天林女預約時間是15時，但林女遲到約10分鐘，本來排定服務的A技術員被調度去協助其他客戶，櫃台引領林小姐做髮質建檔後，先到沙發區休息，並引到林千又入座洗頭。

更換客袍過程中，櫃台人員注意林女穿了一雙絨毛設計類似拖鞋的鞋子，店員以為林小姐穿拖鞋過來「是不是住在附近？」林女回答不是，她表示剛去其他店家消費，因輕鬆行程才會穿這雙鞋子。

櫃台人員說回覆林女：「看您穿拖鞋，所以想說您是不是住附近的鄰居」林千又不滿回覆強調「這不是拖鞋、這是CD的鞋子」櫃台人員也立即致歉「不好意思我沒認出來，您鞋子設計真好看」，店家強調，髮廊服務嚴格規定員工及主管對客人必須禮貌，且必須與周遭鄰居朋友保持友好關係，順口多聊幾句，未料引發林女不滿。





店家聲明澄清「過程店員對林女時尚漂亮的鞋子充滿欣賞和讚美，絕非林小姐IG限動上敘述的『一走進來被店員質問”你怎麼穿拖鞋”』」如果聊天過程造成林女不悅，業者強調會重新檢討服務流程。

但林千又洗頭時，又向店家反映沖水區燈光太亮太刺眼讓她不舒服，詢問技術員「你自己有在這裡洗過頭嗎？」技術員馬上詢問林女是否要把頭髮包好，換個讓您比較舒服的位置洗髮，林女直接說：不要，我要快點洗好頭回家。



至於林女指控店家讓她自己吹頭髮，店家解釋：當時另名技術員為林女吹頭髮，吹不到3分鐘林女認為該技術員沒有依照她想要的步驟去吹乾，這時店內設計師放下手邊工作過去指導技術員，按照林女要求的方式提供服務。但林女並不滿意，要技術員多拿一支吹風機「她要自己吹頭髮」才會衍生技術員和林千又兩人一起吹頭髮的狀況發生。吹乾過程中，林千又不斷抱怨店家讓她等太久，斥責設計師從頭到尾沒幫她進行洗吹髮服務。

「Moon Hair Studio」表示，因為設計師當時幫其他客人燙髮調整進行到收尾，加上林女斥責聲越來越大，已干擾到店內其他顧客，顧客反應林女「也罵太大聲」影響染燙髮心情，林女甚至當場嗆「我是公眾人物林千又」店家只能無奈盡力安撫。店家解釋：店內洗髮服務是技術員來進行，造型收尾才會由設計師操刀，服務不周地方會再進行調整。

櫃台人員甚至安撫林千又「我們知道您是公眾人物、是藝人，但在店內叫囂斥責並不妥」設計師也放下手邊工作要替林千又完成造型，林女這時又大罵「你們不會叫設計師來確認頭髮乾了嗎？從沒看過這樣的店家」技術員確認林千又頭髮是否吹乾、林千又在店內大喊「不要吹了，已經吹乾了、我現在是要造型！」

店家致此認為林女不斷刁難，直到16時許林女要結帳離開，店家自忖服務林並不滿意，所以不收費，並告林女店內接待客人的原則「希望彼此能互相尊重」



但林千又再度質疑「設計師沒有幫我洗頭」店家無奈表示，該店主要是染燙造型店，不是洗頭店，林千又要離去時再度嗆聲「我他X的"穿的不是拖鞋、是DIOR的鞋子」。

店家遭林飆粗口辱罵只好報警處理，並詢問林「你要不要等警察來？」林千又回嗆「你現在限制我人身自由是不是？」見到店家報警後悻悻然離去；業者7日深夜發表長達5千字聲明還原衝突過程，強調當天均善意提供服務並協助林女，但無法忍受林女刁難辱罵及在店內咆哮，對於林女IG限動對於該店服務的不實指控，店家也將提告妨害名譽捍衛自己髮型工作室商譽。

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤



獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品 FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪



獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億 台灣還藏百萬美金