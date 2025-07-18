「台北夏天臭爆！」妹子出門超痛苦　大票人爆共鳴：口罩擋不住

▲夏季對容易流汗有體味或狐臭的人來說，真的非常惱人。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「台北的夏天怎麼會臭成這樣？」一名對氣味敏感的女網友直言，在台北生活簡直是場「嗅覺煉獄」，還給了痛苦10分的評比，她從踏出家門開始，頭皮味、汗臭味、狐臭味接踵而至，就連逃去九份都難以喘息。此文一出，網友也哀號「完全理解...好痛苦！」

一名女網友在Dcard表示，她不是不包容，而是真的被氣味搞到崩潰。當天一出門搭電梯，就開始聞到混合氣息，踏入捷運車廂後更是一秒崩潰，一名阿姨的頭在她下巴位置，「立馬聞到頭皮油味」，旁邊還站著一名疑似剛運動完的高中男生，「是新鮮的汗臭味...差點嘔出來！」

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原PO當下不斷在心裡大喊，「阿姨你真的該洗頭了，弟弟你也是，運動完先去換衣服！」原本期待離開人多的市區能逃離噁心氣味，沒想到坐公車前往九份的途中又中招。

原PO無奈說道，一上車就開始暈車，還沒來得及穩定情緒，旁邊就坐來一位狐臭大叔，「我真的是大口哈氣3秒、憋氣10秒度過剩下的車程。」

最後，原PO直言，若來個台北氣味敏感「痛苦程度」評比，她絕對會給滿分10分，「台北的夏天怎麼會臭成這樣？」

文章一出，引來大票網友也哀號，「完全理解...好痛苦，但我還是覺得走在路上不時飄來的菸味，最令人受不了」、「口罩很方便，已經成為我的生活必須品了」、「戴口罩+1，我還會在裡面滴百靈油」、「有些女生的香水味也超噁心，自己喜歡那個味道就好，不要噴得像動物在佔地盤一樣啊...救命」、「上次在捷運聞到很狐的狐臭，我真的差點往生」、「真的臭，而且下班時不時又有人偷放屁，口罩已經罩不住了」、「我搭公車信義區那幾站甚至有尿騷味」。

關於為什麼有些人的異味特別明顯？皮膚科醫師陳昱璁在個人粉專說明，這和個人體質和生活習慣有關。根據研究指出，有狐臭的人「98%的耳垢都是濕的」，而這與基因有關；父母若一人有狐臭，子女就有50%機率會遺傳，若父母雙方都有，子女則有80%遺傳機率。

此外，青春期後因荷爾蒙刺激使頂漿腺分泌旺盛，加上青春期活動力較高、常流汗，因此年齡也是造成狐臭的原因之一，但更年期後症狀便會減輕。

陳昱璁表示，情緒緊張、壓力緊張或荷爾蒙失調；經常攝取刺激性食物，例如油炸、辣、菸酒類等，以及水分攝取量過少，也都會導致異味發生；而狐臭患者往往伴隨多汗症，出汗過多。

若有輕微狐臭的困擾，陳昱璁建議可先試試以下4種方法：

1. 保持腋下清爽：局部除毛、擦拭汗液、勤換衣服以維持清潔乾爽。

2. 止汗：使用止汗劑或口服藥物（需經醫師開立處方），不過維持時間短也無法根治。止汗劑中的鋁鹽是用來堵塞汗腺孔，熱天過度使用，會影響排汗調解體溫功能，造成中暑，應特別注意。

3. 抑制體味：體香膏含有抗菌、止汗效果，短期掩蓋體味，但皮膚可能會過敏，也要留意。

4. 注射肉毒桿菌素：利用肉毒桿菌素阻隔神經訊號傳遞，抑制出汗，效果大約可維持半年，因此可安排在初夏進行，讓整個夏季不再惱人。

但若狐臭症狀嚴重，就要考慮手術，如頂漿腺刮除術，適合較嚴重的狐臭患者，恢復期約2周，但效果有9成左右；若不敢接受手術，則可採微波止汗治療，此為非侵入性，效果持久但費用較高；或是進行雷射手術，利用雷射光纖釋放出熱能，燒灼頂漿腺。

不過陳昱璁提醒，手術治療狐臭雖有效，但可能會有些併發症，如腋神經叢損傷、術後疼痛、水腫、血腫、皮膚壞死和術後活動受限等，因此手術前務必要經過醫師審慎評估。