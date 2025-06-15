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知名生乳捲驚見「黑色捲捲毛」瞬間噁爆！她崩潰：不像頭髮

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲蛋糕上有黑色捲毛。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，在捷運站販賣機買了知名生乳捲，享受周末時光，打開蛋糕卻發現，有不明的「捲捲黑毛」，怎麼看都不像是頭髮，瞬間噁爆，但剛好碰上假日，聯絡不上客服，只好把蛋糕退還給附近的門市。對此，業者致歉，將主動與消費者聯繫，進行退換貨與補償處理，並啟動內部調查。

女網友在Dcard發文，昨（14）日在捷運站的販賣機買了生乳捲，打算回家度過美好周末假期，結果一打開，看見蛋糕上竟然有一條捲捲的詭異黑毛，她傻眼直呼，「怎麼看都不像是頭髮，更不像是我該在蛋糕裡看到的東西，整個瞬間噁爆」。

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由於正好是假日，客服無法聯絡，原PO只好退還蛋糕到附近門市，且被告知最快要等到周一才會有處理結果，門市也無法補發新的蛋糕，因為「點貨點不齊」。原PO難過表示，「現在只希望周一能給我一個交代+心理補償，大家在吃蛋糕前一定要檢查一下」。

貼文掀起網友熱論，「天啊嚇都嚇死了，一打開看到這真的會反胃」、「價位也不算便宜，品管至少要做到吧」、「品管怎麼過的？頭髮也就算了，這個毛也太誇張」、「看來還是去門市買就好」。

對此，亞尼克回應，「針對消費者購買產品有異物且無法第一時間處理換貨一事，首先我們針對門市端未能依照公司客訴處理流程將加強員工教育訓練，深感遺憾與歉意。任何品質瑕疵消費者皆可於本公司門市端進行處理，會再加強門市端人員的客服處理訓練。」

業者指出針對本次產品問題，將會強化落實個人防護規定，如全罩帽、防靜電服、每一小時工作人員互相沾黏衣物、每日稽查表等流程確實檢查，善盡品質管理之責任；也將主動與消費者聯繫，妥善進行退換貨事宜與補償處理，目前已全面啟動內部調查與品質稽核流程。

業者強調，「本公司將加強員工衛生訓練、製程控管，確保類似事件不再發生。若逢周六日客服休息時間，門市同樣會進行客戶服務不受影響。感謝消費者的提醒與包容，我們會做得更好。」

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