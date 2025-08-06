旅客抵台「行李留日本」不便險賠不了　達人曝最大贏家！

▲國泰航空返台班機，行李全留在日本，旅客卡機場氣炸。（圖／翻攝爆料公社公開版臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

國泰航空CX565班機昨（5）日原定下午4時15分，從日本關西機場飛往台北，經3小時兩次延誤終於能起飛，但因技術緣故及航機載重平衡調整，必須洩載全員行李，並徵求70人下機，導致多數旅客跟行李分離的窘況。旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」今發文解析此事，表示先返台的旅客，在班機、行李延誤的部分，旅遊不便險是無法理賠的，「而滯留旅客，成了最大受益者。」

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」提到，因一連串的突發狀況，導致該航班延誤，最終航空公司做出兩個決定，其一是徵求70名旅客自願放棄搭乘，改搭隔日班機；再來就是將已登機旅客的托運行李「全數卸載」，不隨原班機飛行，因此就形成兩種情況，「第一種：人回到台灣，但行李卻沒跟上。第二種：接受國泰航空賠償，自願留在大阪。」

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對於「先返台的旅客」，蓋瑞哥提醒，在行李轉盤處確認無行李後，當下有三件事要做，首先是「索取行李事故報告書」，這是後續追蹤與溝通的唯一憑證；再來是「確認後送細節」，包括行李預計送達的時間及「宅配到府」的聯絡方式；最後是「保留所有文件」，如登機證存根與行李托運收據。

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃園機場提供）

在旅遊不便險的部分，由於航班延誤約3個小時，並未達到「延誤滿4小時」的普遍理賠門檻，所以此案針對「班機延誤」是無法理賠的；至於行李，因大多數旅遊不便險條款中，都有一條「除外責任」，明確指出若行李延誤的目的地是台灣，此項保障不予理賠。

蓋瑞哥直言，「對於急著想回家的旅客而言，雖然他們經歷了極大的不便，但根據標準保險條款，他們無法從旅遊不便險中獲得任何理賠，僅能向國泰航空本身爭取後續的補償。」

至於接受航空公司的補償方案，自願「滯留的旅客」，他建議有也有三件事要做，其一是「確認補償方案」；再來是要向航空公司索取官方的「班機延誤證明」；最後一樣要「保留所有單據」，如滯留期間所有額外產生的住宿、餐飲、交通費用。

不過，這70人在旅遊不便險的理賠中，情況則完全不同。蓋瑞哥表示，「如果你是保定額理賠的不便險，至少可以獲得一次的賠償金，因航班延誤超過8個小時，部分保險公司，甚至可以拿到兩次保險金的。如果你是保班機延誤實支實付的保險，可賠在滯留期間產生合理且必要的開銷，包含住宿、餐飲、交通等費用，但要注意僅能就『航空公司補償後，仍需自掏腰包』的差額部分申請。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，蓋瑞哥直言，「從整起事件來看，那些時間彈性較高、選擇自願留下的旅客，成為了最大的受益者。他們不僅獲得了航空公司提供的、總價值超過5萬日幣（約新台幣1萬150元）的現金與補助，還能額外向保險公司申請班機延誤的理賠，將不便轉化為實質的補償。」

最後，他也不忘強調，「本文為個案解析，關於航空公司的具體補償，仍需以其最終方案為準。另外，保險理賠的結果，也取決於個人投保的保單條款，建議直接洽詢保險公司，以獲得最準確的答覆。」

另外，國泰航空表示，為了避免航班進一步延誤，並配合航機需進行載重平衡調整，旅客行李需暫時卸載，並將於今天盡快送達；同時也強調，他們一向以旅客及機組人員的安全為首要考量，對此次事件對旅客造成的不便深表歉意，並衷心感謝旅客的理解與配合。

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