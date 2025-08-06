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國泰航空返台航班行李沒上機　業者：為「載重平衡」今送達

▲▼國泰航空大出包！班機行李全遺失　一堆旅客卡機場氣炸：地獄航班。（圖／翻攝爆料公社公開版臉書）

▲國泰航空返台班機行李全遺失，旅客卡機場氣炸。（圖／翻攝爆料公社公開版臉書）

記者周湘芸／台北報導

有民眾爆料，原定昨天下午4時20分搭乘國泰航空自大阪飛往台北的CX565航班，不料班機先是一再延遲，抵台後更發現全部旅客的行李都沒出現。對此，國泰航空表示，為避免航班進一步延誤，並配合載重平衡調整，旅客行李需暫時卸載，將於今天送達。

有網友在臉書社團「爆料公社公開版」及Threads發文表示，他5日預定下午4時15分搭乘國泰航空CX565班機，從日本關西機場飛往台北，但寄行李時突然被通知要延遲到下午5時55分，且抵達登機門時又再被通知，要到晚間6時30分才有消息，當下國泰也開出條件「發現金3萬日圓＋住宿補助2萬＋升等券一張」，徵求70人改搭乘隔日（6日）班機返台。

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他表示，當時旁邊的乘客詢問地勤「行李會不會出事？」地勤則回「會把不登機的行李拉下來，其他會上飛機的。」沒想到該班機晚間9時許抵台後才發現，整台班機的行李都沒有出現，而國泰航空僅回「會宅配到府」，且無進一步說明，引發旅客抱怨。

不少旅客指出，證件、家中鑰匙都放在托運行李箱，行李延誤也影響後續行程；另有旅客表示，買的生鮮商品恐要在行李箱中壞掉。

國泰航空表示，原定昨天下午4時20分自大阪飛往台北的CX565航班，因技術原因導致延誤，並需安排部份乘客下機，最終於晚間7時21分起飛，並於9時06分安全抵達台北。為避免航班進一步延誤，並配合航機需進行載重平衡調整，旅客行李需暫時卸載，並將於今天盡快送達。

國泰航空指出，事發當時已立即協助部分返港旅客改搭直飛香港的航班，返台旅客則安排轉乘其他航班返回台北；另安排部分旅客入住當地酒店，並提供餐飲券及善意補償，預計於今天搭乘後續航班返台。

國泰航空表示，一向以旅客及機組人員的安全為首要考量，對此次事件對旅客造成的不便深表歉意，並衷心感謝旅客的理解與配合。

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