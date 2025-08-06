國泰航空大出包！班機行李全遺失　一堆旅客卡機場氣炸

▲國泰航空CX565班機從日本返台，卻沒有載到整班旅客的行李。（圖／翻攝爆料公社公開版臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友控訴，國泰航空CX565班機出現嚴重行李失誤，整班飛機的人從日本回到台灣後，竟然沒有一個行李出現，氣得現場乘客大罵。

有網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，他5日預定下午4時15分搭乘國泰航空CX565班機，從日本關西機場飛台北，然而寄行李時突然被通知要延遲到下午5時55分，讓所有人行程大亂。

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原PO說，乘客抵達登機門時又被廣播，要到晚間6時30分才會有消息，當下航空公司也開條件「發現金3萬日圓＋住宿補助2萬＋升等券一張」，徵求70人搭乘6日的班機返台。

由於6日早上有安排，原PO直接拒絕並堅持搭機返台，當時旁邊的乘客詢問地勤「行李會不會出事？」對方則回「會把不登機的行李拉下來，其他會上飛機的。」

▲▼乘客被困在機場內。（圖／翻攝爆料公社公開版臉書）



豈料，原PO等人抵台後，行李轉盤卻遲遲沒有行李出現，整機的人都卡在機場內等待，「有人證件個資在行李、有人家裡鑰匙在行李、有人2天後出差，一家四口全沒行李、我買的生鮮東西？要臭掉了？我準備的父親節禮物？完蛋了」。

原PO表示，國泰現場只回，「會宅配到府」，但沒有任何進一步說明，讓他感嘆「國泰航空這種處理方式真的太荒唐，CX565這班機根本是地獄航班，連行李都不跟人一起飛，誰還敢搭？」

此外，threads上也有大批乘客抱怨，「誰愛搭國泰航空誰去搭吧！我人都回來了，你才跟我們講行李都還在日本。態度還超級爛笑死 我的恩嗨盆周邊全部都在裡面，也沒有任何賠償，嗯嗯國泰航空你繼續」、「全部所有人的行李都在大阪，有沒有記者朋友可以來採訪一下，把我們全部拐回來台灣？」「還有經理回我其實小姐你的鑰匙不應該放在行李裡面」。