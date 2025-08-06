台鐵連4狀況「堆高機闖軌擦撞新自強號」　號誌異常列車誤點

▲一列EMU3000型新自強號行駛時遭入侵堆高機擦撞。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(6日)連4起狀況，包括西勢站、屏東站號誌出現異常外，潮州站進站基地調度線也發生異常，影響列車延誤。此外，上午11時一輛私人堆高機入侵台鐵路線，與通過的120次EMU3000型新自強號發生擦撞，導致新自強號出現刮痕，台鐵也擬求償。

上午約11時許，台鐵一列120次EMU3000型新自強號行駛至岡山=路竹間西線時，路線旁鐵工廠有一輛堆高機作業時侵入路線內，與通過120次發生擦撞，肇致120次機車頭車側旁有一條刮痕，人員無受傷，機車動力正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵表示，新自強號現場停留7分後續駛，已通報鐵路警察、台南路警及工務段前往蒐證處理，針對新自強號受損，台鐵將研擬求償。

此外，台鐵今日號誌狀況不斷，上午9時10分起西勢站北東、北西、南西及站內1~4股計軸二故障，改用計軸一行車；上午9時55分起西勢站北東OS區間及站內二股計軸一、計軸二均故障，東線下行進站改代用手作號誌。

上午10時40分起屏東站北東OS區間軌道佔用燈亮，也影響東線下行進站號誌，台鐵緊急通知號誌單位查修。

上午11時23分起，潮州站北邊OS區間軌道電路落下，以及潮州基地內號誌盤面有多處軌道電路落下，影響列車進出潮州基地，終點列車跟出發列車靠單線進出，台鐵號誌人員已在現場搶修。

根據台鐵內部通報，受潮州站運轉保安裝置故障影響下行出發號誌無法建立，上午11時42分起潮州=南州間，依嚮導通信式行車，列車出現延誤。