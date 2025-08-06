俄國俘虜爆「北韓士兵男男激吻」！　俄烏前線大談禁忌之戀

▲俄羅斯俘虜指出，有多名在俄國前線支援的北韓士兵出現親密行為。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓與俄羅斯2024年簽訂《全面戰略夥伴關係條約》，北韓也因此派遣大量兵力支援俄烏戰爭前線，然而近來卻有一名俄羅斯戰俘透露，北韓派駐支援俄軍的部隊中，出現多名男性情侶檔。這些北韓男士兵不但會公開在軍隊內手牽手，甚至還會在分別前接吻，讓許多俄軍嚇了一大跳。

根據《中央日報》報導，烏克蘭記者兼軍人布圖索夫6日透過Telegram釋出一段俄羅斯俘虜的審訊影片，影片中雖未揭露戰俘的姓名、年齡或所屬部隊等身分資料，但該名戰俘的所言卻也引發熱議。

他說，北韓派往俄羅斯支援的士兵們中，出現超越同袍以上的感情早已成為軍中常態。這名戰俘回憶道，由於俄軍士兵已經默認北韓軍人之間可能會發展性關係，因此在旅館目睹北韓士兵時，就不會靠近該處。

他還指出，北韓士兵在表達同性之間的親密行為時毫不避諱，令俄羅斯部隊相當驚訝。

該名俘虜描述指，他曾在軍中食堂排隊時，看見2名北韓軍人手牽手走過，兩人分別前甚至還「深情接吻」。讓他直言，「那畫面真的太不尋常，兩個人親得太激烈了，讓我一開始還以為他們是一對男女。」

事實上，先前就曾經有脫北者爆料，北韓軍中的同性情侶檔並不少見。2015年也曾出現監視器拍下的影像，當時影片中有2名北韓男軍人當街擁吻。對此，有分析認為，可能是因為長期服役，無法與異性接觸所導致。

北韓法律雖然並未明文禁止同性戀，但若被當局發現，仍可能被以其他理由懲處。《自由北朝鮮放送》2011年就曾報導，清津市數名涉及同性戀行為的女性，被冠上「資本主義思想滲透」的罪名，遭到公開處決。