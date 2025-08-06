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立陶宛緊急求援北約！　遭俄無人機闖領空「還攜帶爆裂物」

▲▼一架俄羅斯製造的非洲菊（Gerbera）無人機，攜帶爆裂物闖入立陶宛領空，8月1日終於被擊落。（圖／翻攝X）

▲一架俄羅斯製造的非洲菊（Gerbera）無人機，攜帶爆裂物闖入立陶宛領空，8月1日終於被擊落。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

立陶宛5日呼籲北大西洋公約組織（NATO）提供緊急支援，以利強化該國防空能力。上周一架俄製「非洲菊」（Gerbera）無人機，竟攜帶爆裂物闖入該國領空，引發人們對於地區威脅升級的擔憂。

立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）與國防部長莎卡琳恩（Dovile Sakaliene）聯名致信北約秘書長呂特（Mark Rutte），要求「立刻採取措施，強化立陶宛的防空戰力。」

布德里斯披露，一架俄羅斯軍用無人機7月28日闖入該國領空，曾被目擊出現在首都維爾紐斯（Vilnius）上空，直到8月1日才在附近的軍事訓練場被成功擊落。「非洲菊」通常在俄軍對烏克蘭發動攻勢時，作為誘餌用途。

立陶宛總檢察長格倫斯基耶涅（Nida Grunskiene）證實，這架無人機搭載爆裂物，幸好部隊專家已在現場順利拆除，「調查的其中一個主要理論是，無人機『意外誤闖』立陶宛境內。但我想強調的是，其他理論也正在同時調查中。」

布德里斯指出，「這已是不到1個月內第2起類似事件，盟國也有通報類似的侵犯領空行為。威脅確實存在，而且持續擴大。」他點名莫斯科盟友白俄羅斯，有責任阻止此類事件發生，「如果白俄羅斯未能採取行動，盡量減少對於我方的潛在損害，立陶宛將以政治與其他措施加以回應。」

 
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