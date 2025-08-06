只因心情不好！陸女在貓咖「打死4隻奶貓」　店長崩潰：內臟都碎了

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧瀋陽一名貓咖（貓咪咖啡廳）店長王小姐近日控訴，一名女子在自家包廂，對貓咪發洩情緒，怒摔、暴打貓咪，導致4隻貓咪急救後不治身亡，還有幾隻貓咪目前仍在治療中。該名女子事後，情緒平穩地向警方表示，「因為我心情不太好。」王小姐直呼，難以接受。

據《荔枝新聞》報導，該女子3日預約包廂後，趁店員離開時，對多隻幼貓實施暴力虐待，包括捶打頭部、摔擲地面、擰掐肢體等，導致小貓慘叫、大小便失禁，部分內臟受損。

▲監視器畫面顯示，女子暴打奶貓。（圖／翻攝自微博）

王小姐指出，截至8月6日，4隻奶貓死亡（含金漸層等名貴品種），至少2隻重傷搶救，治療費用已超萬元（人民幣，下同），「我當時在外面看到監視器畫面，發現不對勁，立刻衝進去阻止她，並退費要她離開店內，後來發現貓咪死亡、重傷，才報警把她抓回來。」

▲▼女子稱自己心情不好。（圖／翻攝自微博）

該名女子向警方坦言，「我今天心情不太好啊，然後可能一系列原因，導致我做出虐貓的行為啊。」女子被多家貓咖指認為「慣犯」，此前在其他貓咖有類似虐貓行為，都被店員驅離。

警方表示，因中國無虐待動物罪，建議王小姐以「損害他人財產罪」提告，涉事貓咖的貓單價超4000元，若總損失達標，可刑事立案，但心理傷害及公序良俗損害無法量化。

▲虐貓女子。（圖／翻攝自抖音）

該起事件讓多瀋陽家貓咖取消包廂服務，也引起網友熱議，「這種能不能坐牢」、「你猜虐待小動物的下一步是什麼」、「看得真氣，必須讓她付出代價」、「心情不好就虐貓，那下次心情不好的時候就準備虐什麼」、「這人對虐貓事實供認不諱了，只是以自己心情不好來開脫？這人心理太可怕了」、「心情不好，幹嘛不去撞牆」、「我去過這個貓咖，店員對貓咪非常好，店裡特別乾淨，這女的實在太可恨了」。

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