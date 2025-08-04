51歲陸男登山「倚靠欄杆」不慎墜亡　遊客嘆：妻目睹來不及救

▲景區欄杆有1公尺高。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧丹東鳳凰山景區2日一名51歲的男子爬山到一半時，倚靠欄杆休息，怎料卻重心不穩，不慎後仰墜落。相關部門指出，目前該名男子已尋獲，不過已無生命跡象。周遭目擊者表示，男子的妻子在不遠處目睹一切，卻來不及救到丈夫，「太揪心了！」

▲發現男子的地方。（圖／翻攝自微博）

據《封面新聞》報導，事發後，景區帶著救援團隊前往搜救，最終在老牛背景點前面一塊山地上找到跌落男子。鳳城市文旅局證實，這名51歲當地遊客最終經搶救無效不幸身亡，家屬已報警處理。

景區工作人員表示，「鳳凰山最高峰海拔836.4公尺，老牛背脊背那塊是100多公尺高的天然石，兩邊護欄高有1公尺左右，景區是有提醒遊客，肯定不允許遊客擅自翻越護欄，不允許坐在護欄上的，通常人都是有安全意識的。」

▲男子的妻子向大家求救。（圖／翻攝自微博，上同）

工作人員還說道，「景區是有人身意外險，具體什麼原因出事還在調查，目前被救遊客和家人已經離開景區，景區還在進一步調查處理。」

鳳城市文旅局工作人員指出，正在對當地景區進行安全檢查，「送上救護車時，人還有生命體徵，但下午5點多說搶救無效，他是鳳城本地人，51歲，家屬已經報警，我們也在等警方的處理意見，那裡應該有監視器，但不知道他那個位置，能不能看到。」