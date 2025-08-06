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賓士「亮證女」逼讓路　公安大動作「輕罰5日」網友全怒了

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西防城港侯姓女子日前開著賓士車與人會車時，堵住道路不讓，還亮出公安證件強逼對方讓路，引起大陸輿論強烈不滿。防城港公安6日通報，侯女被依《治安管理處罰法》第51條，「冒充國家機關工作人員或者以其他虛假身份招搖撞騙」，處行政拘留5日。

公安指出，侯女7月22日17時45分許，駕駛一輛黑色賓士SUV汽車行駛至防城港市防城區江山鎮雄饒飯店對面小路，與對向行駛而來的白色長城汽車會車，並與對方車輛駕駛發生爭吵。

公安提到，爭吵期間，侯女從車上拿出一本「行政執法證」，威脅對方要「亮證」，隨後向對方出示「行政執法證」。

▼女子在網路上被戲稱為「亮證姐」、「亮證女」。（圖／翻攝浪潮新聞）

▲▼ 亮證姐、廣西、大陸 。（圖／翻攝 浪潮新聞）

公安指出，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第五十一條之規定，現決定對違法行為人侯女處以行政拘留五日的處罰。

根據大陸《治安管理處罰法》，第51條的內容為「冒充國家機關工作人員或者以其他虛假身份招搖撞騙」，可處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款;情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。

法條中還特別提到，「冒充軍警人員招搖撞騙的，從重處罰。」

此事在大陸引起巨大輿論關注，但最終處罰僅是5日的行政拘留，是法條中最輕的處罰，顯見當地公安機關認定侯女的犯行非常輕微，雖然已經冒充執法人員，也不需要重罰。

公安的輕罰也引起不少網友的不滿，認為根本是「高高舉起，輕輕放下」，還有人直言是「自己罰自己」，痛批公安輕罰縱放，甚至質疑有包庇的嫌疑。

▲▼ 亮證姐、廣西、大陸 。（圖／翻攝 浪潮新聞）

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