陸賓士女「亮公安證」逼人讓路　害消防員老公被調查

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西防城港一名女子日前開著賓士車與人會車時，堵住道路不讓，還亮出公安的證件恐嚇對方，強逼讓路，引起大陸輿論強烈不滿。眼見事情越鬧越大，大陸官方終於展開調查，發現該名女子並非公安，亮出的證件也不是自己的，而是她消防員丈夫的執法證，更害丈夫遭到消防員的調查與究責。

「亮證姐」事件引起網路上大量討論後，防城港市委、市政府成立了調查組，發現賓士女現年28歲，戶籍地址為防城港市防城區江山鎮某村，是欽州市某汽車配件有限公司的員工，非公職人員，父母均為防城區江山鎮某村村民。

▼女子被網友戲稱為「亮證姐」。（圖／翻攝 浪潮新聞）



賓士女的丈夫黎姓男子是防城港市上思縣某鎮消防救援站二級消防士，影片中所亮出的證件，是黎男放在車上的《中華人民共和國行政執法證》，亮證是為了嚇唬對方，以達到讓對方退讓目的。

調查組表示，賓士女的行為在網上曝光後產生不良社會影響，公安機關正依法調查處理。

調查組還說，黎男當時雖未在場，但違反證件管理相關規定，未妥善保管應由其本人保管的行政執法證件，而是將證件隨意放在其妻私家車上，導致該證件被非法使用，造成嚴重不良後果，涉嫌違反工作紀律，防城港市消防救援支隊已對其立案調查。