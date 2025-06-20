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27歲台詐團穿公安制服！削陸人2千萬　開賓士踩7萬Jordan夢幻鞋

記者許宥孺／高雄報導

詐騙集團挑中台中市霧峰區一棟出租民宅作為詐騙機房，27歲柯姓主嫌主導友人，穿著大陸公安制服，以涉嫌重大刑案要監管財產為由，騙取歐美地區的大陸人、香港人匯款，柯嫌犯案3個月以來爽撈2000多萬，出入有賓士轎車當座駕，身上穿戴LV、Dior限量鞋款，生活過得極為奢侈。警方日前持拘票前往逮人，偵訊後移送偵辦。

刑事局南部詐欺偵查中心日前接獲情資，指出台中霧峰一棟透天民宅出入人口複雜，疑似被不肖份子做為詐騙機房。警方組成專案小組展開蒐證，發現27歲柯姓男子向屋主承租透天厝，透過手機、電腦架設設備，以話務話術詐欺騙取錢財。

▲▼詐騙集團假扮成公安，詐騙大陸、香港人錢財。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台中霧峰一棟民宅被詐騙集團租來做為機房。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組掌握事證後，報請台中地檢署檢察官指揮辦案，5月13日持搜索票、拘票前往查緝，由保一總隊維安特勤隊協助破門，當場查獲柯嫌等機房成員6人。

警方清點現場證物，查扣手機40支、平板1台、電腦含筆電5台、現金23萬2600元、賓士雙門跑車1輛、公安制服6件、臂章1批、點鈔機、分享器、監視器主機含鏡頭、毒品K他命與K盤、名牌包2個、名牌鞋12雙、武士刀2把等證物。

▲▼詐騙集團假扮成公安，詐騙大陸、香港人錢財。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方查獲假公安制服、名牌潮鞋等證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼詐騙集團假扮成公安，詐騙大陸、香港人錢財。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，27歲柯姓主嫌今年3月成立機房，號召友人、招募成員進行詐騙行為，要求成員穿上大陸公安制服，打視訊電話給加拿大、歐美地區的大陸人和香港人，以對方「涉嫌重大犯罪」為由要求監管財產，卻不細說涉案情節，讓對方感到恐慌。若受害民眾不配合，就威脅會將他遣返回國受審，並提供大陸帳戶要求對方交付保證金，被害人情急之下只好配合，詐團再將不法獲利轉成新臺幣花用。

據悉，受害華人多達40多人，其中有受害民眾一次就匯款400多萬。柯姓主嫌主持機房，3個月內就從中狂撈2000多萬，出入有賓士CLA250轎車當坐駕，除了背LV包外，還購入多款LV潮鞋，其中還有一雙是 Dior 和 NIKE Air Jordan 夢幻聯名限量球鞋，定價新臺幣7萬元，二手市場轉售炒價達18萬元。

▲▼詐騙集團假扮成公安，詐騙大陸、香港人錢財。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲Dior 和 NIKE Air Jordan 夢幻聯名限量球鞋（紅圈處）定價7萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，全案將柯嫌等6人依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺中地檢署偵辦，檢察官複訊後對柯姓主嫌等5人向法院聲押禁見獲准。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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