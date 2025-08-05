神隱3年！普丁私生女高清照曝　怒批那個男人「奪走數百萬生命」

▲ 克里沃諾吉赫最近重拾IG，不忌諱分享正面照 。（組圖／翻攝自IG、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

外傳為俄羅斯總統普丁私生女的克里沃諾吉赫（Elizaveta Krivonogikh）近日在社群平台發文，痛批「摧毀」她的人生並「奪走數百萬生命」的男人，似乎暗中譴責普丁對烏克蘭開戰。

《紐約郵報》報導，現年22歲的克里沃諾吉赫是藝術學校畢業生，目前居住於巴黎，過去作風低調的她近日更常在Instagram分享自己的照片，也在私人Telegram頻道「Art of Luiza」寫道，「能再次向世界展示我的面容是一種解脫，這讓我想起我是誰，以及是誰摧毀我的生活」，並署名她的筆名路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova）。

德媒《圖片報》指出，上述2則貼文皆未明確點名普丁，但克里沃諾吉赫也從未否認外界對她父母的揣測。

▲ 媒體稱兩人長得驚人相似。（組圖／翻攝自IG、路透）

克里沃諾吉赫出生於2003年，當時普丁和她的母親、時任總統管家的斯維特拉娜（Svetlana）發展出婚外情。俄媒Proekt於2020年首度披露她的身世，稱她與普丁「驚人地相似」，雖然出生證明未寫上弗拉迪米爾．普丁之名，卻寫著「Vladimirovna」，意指「弗拉迪米爾之女」。

已故俄國反對派領袖納瓦尼2021年揭露克里沃諾吉赫的Instagram帳號，可見她過著奢華生活，擁有驚人財富。但俄烏戰爭爆發後她停用帳號長達逾3年，重拾IG後態度更出現180度轉變，開始譴責過去被名牌包圍的生活方式，且公開反對謠傳是她父親的普丁在烏克蘭的軍事行動，但剛開始發文鮮少露臉。

她目前在巴黎一家專門展出反戰作品的藝廊工作，使用新化名「伊莉莎維塔．魯德諾娃」（Elizaveta Rudnova），取自普丁已故親信奧列格．魯德諾夫（Oleg Rudnov）之名。

不過普丁反對者對她改變形象並不買帳，認為不論她立場如何，都不該在可能與烏克蘭人接觸的場合工作。而她面對質疑則無奈寫道，「我真的得為家人的行為負責嗎？他們甚至不聽我說話。」