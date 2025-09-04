　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手術害2死！網紅醫王銘嶼撤照　減重醫：國際醫界沒認可曠腸手術

▲王銘嶼昨晚遭移送地檢署。（圖／記者陳宏瑞翻攝)

▲王銘嶼今年7月因執行曠腸手術發生2死，遭醫師懲戒委員會決議廢止醫師執照，並被檢方諭知200萬交保。（圖／民眾提供)

記者許宥孺／高雄報導

網路社群擁有上萬粉絲的減重名醫王銘嶼，因替患者執行「縮胃曠腸」手術，短短10天內竟造成2名女患者身亡，衛生局調查後，發現王銘嶼與其任職的安泰醫院涉及多項違法行為，除了祭出重罰外也移送司法單位偵辦，王銘嶼更是被醫懲會決議廢止醫師執照。減重醫師強調，曠腸手術後遺症太多，且遊走在合法與非法邊緣，目前並未被國際醫界承認。

高雄榮總減重外科主任陳盛世表示，關於曠腸手術，美國FDA(食品藥物管理局）、國際減重醫學會、台灣外科醫學會都不認可符合標準，目前在世界上真正承認的手術只有3種。第一是縮胃，把胃部切除70％左右是合法的；第二是繞道手術，第三則是胃鏡縫胃縮小手術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳盛世指出，「曠腸」指的就是小腸繞道手術，可溯源至美國1960年代，當時手術尚未發達，但普遍知道腸子在人體的功能就是負責消化食物、吸收營養，為了減少部分小腸吸收而做繞道手術，確實效果會很好，但這會造成營養缺失，甚至造成肝衰竭、貧血、腸扭結、腸阻塞等併發症，後遺症實在太多，美國在1970年代就將曾做過小腸繞道手術的患者改回正常構造。以台灣來說，在學會的規範之下，是不會進行曠腸手術。

▲高雄榮總減重外科主任陳盛世。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄榮總減重外科主任陳盛世。（圖／記者許宥孺攝）

陳盛世表示，曠腸手術在開刀方面不是問題，重點在於術後後遺症，若營養吸收不足，醫師又沒有好好去衛教病人，術後要該要吃什麼，這是一輩子的事情，整個團隊的衛教是很重要的。

至於曠腸手術是否合法？陳盛世坦言，依台灣外科學會或是美國FDA標準，曠腸手術若沒有正式被承認，「在法律上檢定的話，其實就是走在合法和非法中間」。

陳盛世強調，臨床上，病人面臨小腸栓塞導致腸壞死，或因沾黏造成扭結腸壞死，才有可能切除壞死的腸段，小腸是非常重要且獨特的器官，從十二指腸下方開始進行全部的吸收，若將小腸曠置在一邊，讓它不吸收，當然減重數據會非常好看，卻會造成病人很大痛苦、生活品質差，所以基本上，不會隨便犧牲小腸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打羅智強耳光被起訴！　邱議瑩道歉了
賴影射「槍桿子紀念和平」　國台辦：統一必勝！分裂自取滅亡
快訊／汐止社區大樓墜樓！　20歲男倒臥中庭亡
金正恩、普丁「空調爭奪戰」！　雙方互搶遙控器
當沖嘎到漲停！　60k上班族慘賠21萬：徹底崩了
琵琶颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」
ChatGPT免費版再進化！　3功能曝
為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

手術害2死！網紅醫王銘嶼撤照　減重醫：國際醫界沒認可曠腸手術

「香港四大天王」最服誰的演技？一票點名他：沒什麼弱點

雞籠中元祭邁入第171年　雨都漫步十週年推《中元不離普：十年軌跡》策展活動

提前6hrs復水！鳥嘴潭管線改接完工　彰化地區恢復供水

華航年底推「會籍積分制度」　特惠票、團體票首納累積

中山女高學生「坐校長室外吃飯」爭外送　校方：將投票決定

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

手術害2死！網紅醫王銘嶼撤照　減重醫：國際醫界沒認可曠腸手術

「香港四大天王」最服誰的演技？一票點名他：沒什麼弱點

雞籠中元祭邁入第171年　雨都漫步十週年推《中元不離普：十年軌跡》策展活動

提前6hrs復水！鳥嘴潭管線改接完工　彰化地區恢復供水

華航年底推「會籍積分制度」　特惠票、團體票首納累積

中山女高學生「坐校長室外吃飯」爭外送　校方：將投票決定

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

多名黨工涉罷免連署造假　國民黨推「萊爾校長」紓壓球募訴訟費

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

華航宣布推出全新會籍積分制度　哩程運用更彈性

張員瑛22歲生日！粉絲送「價值5億禮物」　裡面全是名牌包＋百萬飾品

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

孫綻成功嶺代表新兵宣誓！　重要信物獻給女友米可白「感性告白」

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

新北五股車禍！19歲騎士遭左轉貨車撞飛　地流一灘血不治

生活熱門新聞

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

用錯樂極生悲！醫示警4情趣用品風險：害GG壞死

琵琶颱風「向東大迴轉」　午後恐炸雷雨

H級前女優想婚了！　擇偶條件「至少年薪千萬」

琵琶颱風生成路徑曝光　今高溫飆35℃

歇腳亭將退出台灣？台南店9月底結束

上完廁所「衛生紙丟哪？」　環境部列3好處

琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨

配方奶炎上　媽媽餵急徵「資深法務」

台北最強清粥小菜「小品雅廚」驚傳頂讓

更多熱門

相關新聞

女騎士閃違停休旅撞大貨車！驚悚畫面曝

女騎士閃違停休旅撞大貨車！驚悚畫面曝

高雄市大寮區3日下午3點43分發生恐怖車禍，77歲宋姓婦人騎乘機車行經188市道時，為了閃避斜插在人行道的汽車，與同向大貨車發生碰撞，導致摔車送醫。隨著案件調查，驚險的碰撞畫面也隨之曝光。

高市Q3標售祭12億土地　專家：僅2筆是「建商的菜」

高市Q3標售祭12億土地　專家：僅2筆是「建商的菜」

新經長龔明鑫向高雄扣件業請益　承諾融資「不會雨天收傘」

新經長龔明鑫向高雄扣件業請益　承諾融資「不會雨天收傘」

自小客斜插人行道　機車閃車被擊落

自小客斜插人行道　機車閃車被擊落

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

關鍵字：

高雄減重減肥縮胃曠腸縮胃曠腸王銘嶼安泰醫院高雄榮總陳盛世

讀者迴響

熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面