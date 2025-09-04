手術害2死！網紅醫王銘嶼撤照　減重醫：國際醫界沒認可曠腸手術

▲王銘嶼今年7月因執行曠腸手術發生2死，遭醫師懲戒委員會決議廢止醫師執照，並被檢方諭知200萬交保。（圖／民眾提供)



記者許宥孺／高雄報導

網路社群擁有上萬粉絲的減重名醫王銘嶼，因替患者執行「縮胃曠腸」手術，短短10天內竟造成2名女患者身亡，衛生局調查後，發現王銘嶼與其任職的安泰醫院涉及多項違法行為，除了祭出重罰外也移送司法單位偵辦，王銘嶼更是被醫懲會決議廢止醫師執照。減重醫師強調，曠腸手術後遺症太多，且遊走在合法與非法邊緣，目前並未被國際醫界承認。

高雄榮總減重外科主任陳盛世表示，關於曠腸手術，美國FDA(食品藥物管理局）、國際減重醫學會、台灣外科醫學會都不認可符合標準，目前在世界上真正承認的手術只有3種。第一是縮胃，把胃部切除70％左右是合法的；第二是繞道手術，第三則是胃鏡縫胃縮小手術。

陳盛世指出，「曠腸」指的就是小腸繞道手術，可溯源至美國1960年代，當時手術尚未發達，但普遍知道腸子在人體的功能就是負責消化食物、吸收營養，為了減少部分小腸吸收而做繞道手術，確實效果會很好，但這會造成營養缺失，甚至造成肝衰竭、貧血、腸扭結、腸阻塞等併發症，後遺症實在太多，美國在1970年代就將曾做過小腸繞道手術的患者改回正常構造。以台灣來說，在學會的規範之下，是不會進行曠腸手術。

▲高雄榮總減重外科主任陳盛世。（圖／記者許宥孺攝）



陳盛世表示，曠腸手術在開刀方面不是問題，重點在於術後後遺症，若營養吸收不足，醫師又沒有好好去衛教病人，術後要該要吃什麼，這是一輩子的事情，整個團隊的衛教是很重要的。

至於曠腸手術是否合法？陳盛世坦言，依台灣外科學會或是美國FDA標準，曠腸手術若沒有正式被承認，「在法律上檢定的話，其實就是走在合法和非法中間」。

陳盛世強調，臨床上，病人面臨小腸栓塞導致腸壞死，或因沾黏造成扭結腸壞死，才有可能切除壞死的腸段，小腸是非常重要且獨特的器官，從十二指腸下方開始進行全部的吸收，若將小腸曠置在一邊，讓它不吸收，當然減重數據會非常好看，卻會造成病人很大痛苦、生活品質差，所以基本上，不會隨便犧牲小腸。