酒駕「車主連坐扣牌」遭法院駁回　交通部擬明確修法：還是要扣

▲交通部擬修法補漏，未來酒駕者無論是否為車主，汽車一律吊扣車牌。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

現行規定酒駕者無論是否是車主，汽車將連坐吊扣車牌，如果車主明知駕駛酒駕還借車，除扣牌外還可開罰車主。不過，最高行政法院判決駁回該處分，認定酒駕者和車主同一人才可吊扣車牌。交通部基於尊重法院先暫緩連坐扣牌，未來研擬修法統一為「不管駕駛人和車主是否同一人，只要酒駕，車輛都要吊扣牌照」。

根據《道路交通管理處罰條例》第35條第9項規定，只要駕駛人有酒駕或酒駕拒測者，該車輛車牌一律吊扣2年；另外，如果車主明知駕駛人喝酒又將車輛借人駕駛，則依處罰條例第35條第7項規定，除需吊扣車牌2年外，並依駕駛人的酒駕罰鍰金額，一併處罰。

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不過，先前有一名男子名下小客車遭兒子開出門，酒駕遭警方攔查並吊扣車牌，車主不服提行政訴訟，今年2月最高法院最終判決車主勝訴，認為「酒駕駕駛與車主為同一人」才適用扣牌規定。

由於最高行政法院判決見解有約束下級法院判決權利，導致各裁罰單位面臨後續可能的行政訴訟，以及要不要扣牌的難題，紛紛去文詢問交通部處理方式，交通部拍板尊重法院判決，暫時不連坐扣牌，不過交通部也打算修法拿掉模糊空間，未來「連坐」扣牌規定將捲土重來。

公路局長林福山表示，當時立法修法時，立委認為應該加重酒駕處罰，因此增訂第9項連坐車主吊扣車牌規定，但沒有考慮到第7項「明知有酒駕還借車」的連帶關係，衍生了法院對法令不同見解的課題，現行將尊重最高法院見解，後續將從修正處罰條例第35條第7項跟第9項合併處理，修正方向朝向第9項規定，未來不管汽車駕駛人跟車輛車主是否同一人，只要有酒駕，駕駛人要處罰，車輛吊扣牌照也要處理。

林福山表示，立法院交通委員會這個會期也有處罰條例專案報告，後續將逐條審查，也有涉及第35條的修正，後面審查過程交通部會提出修正動議，會把該課題一起處理，讓未來行政部門執法和司法機關訴訟救濟見解，對明文規定有一致認知。

至於上路時程，交通部說明，要看立法院是否將處罰條例排入逐條審查議程，一旦立法院順利通過，後續還有裁罰基準表等子法修正，預估要3到6個月的作業時間。