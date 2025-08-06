違規怒嗆「我有違規嗎」警方打臉：你無照駕駛　醉男慘噴14萬

▲張姓男子酒後開車遭攔查，最高恐吞下14.5萬元罰單。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名29歲的張姓男子，在旗津區駕車時因多項交通違規被警方攔查，儘管他先堅稱沒有違規，又改口自己「喝很大」，但最終仍因酒駕、無照駕駛等行為，最高可處14萬5,800元罰鍰，車輛也當場遭警方移置。

這起事件發生於前天(4日)下午3時許，旗津分駐所的員警在巡經中洲三路時，發現一輛自小客車違規跨越行車分向線，且停等紅燈時超出停止線，於是上前攔查。員警靠近後，發現駕駛座上的張姓男子不僅渾身酒氣、滿臉通紅，經查駕照也已註銷。

面對警方的盤問，張男不斷高喊「我沒違規」，試圖迴避酒測，張隨後又得意揚揚說自己「喝很大」，直到酒精檢知器亮起紅燈，才慌張改口稱是前一晚飲酒。經過酒測，張男的呼氣酒精濃度雖未達每公升0.25毫克的刑事公共危險罪標準，但仍觸犯行政罰。警方依照道路交通管理處罰條例，對他開出多張罰單，包括酒後駕車、駕照註銷仍駕駛小型車，以及不依規定行駛等多項違規。這些罰鍰合併計算後，最高可處14萬5,800元罰鍰。

鼓山分局藉此呼籲民眾，飲酒後無論是當下或隔日，只要體內酒精未完全代謝，都應避免開車，以免因判斷力受影響而釀成事故。警方也強調，將持續秉持「酒駕零容忍」的原則，加強取締，以維護所有用路人的生命財產安全。

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