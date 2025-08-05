保時捷GT2 RS「北宜逆向超車」　駕駛被抓包：所以呢？有撞到嗎

▲網友在北宜行駛時，差點被逆向的保時捷撞上。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一名駕駛在北宜公路行駛時，差點被逆向超車的保時捷GT2 RS撞上，氣得直接到桃園保時捷公司找人理論，沒想到對方直接說「有撞到嗎」便躲回辦公室，讓原PO氣炸。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」上傳這段2日的行車紀錄器。影片顯示，紅車駕駛在北宜過彎時，對向的保時捷想超車前方貨車，直接開到紅車的車道並加速。保時捷先逆向、後鬼切，差點撞上紅車及大貨車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，紅車車主跑去桃園保時捷中心找到該車的車主，生氣地大罵「請問是XXX嗎？你剛剛在開什麼車啊！你剛剛在開什麼車，你剛剛北宜公路開什麼車？差點撞到我，你知道嗎？」保時捷駕駛則一臉茫然。

▲保時捷駕駛表示，所以呢？有撞到嗎。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台YouTube）



事後，紅車車主表示，保時捷車主僅回「所以呢？有撞到嗎？」接著進入辦公室不再回應。原PO表示，他向保時捷投訴，對方僅表示「業務個人行為不會干涉」，但他也到派出所提告公共危險並且檢舉。

網友看完紛紛留言，「超屌第一次看到去公司找人」、「超屌，直接找人嗆兩句，就算拿它沒輒，當面嗆就是爽，拍攝車主超讚」、「根本把馬路當賽道，支持原PO提告」、「盛怒中，仍保持禮貌『請問』，再火力全開」、「這樣開車根本就是想殺人告他剛好而已」、「沒有出事得不到教訓」。