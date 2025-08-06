分隔島香菇不稀奇！彰化驚見「樹幹長靈芝」　掃把也冒魔幻菇

▲連日大雨過後彰化市枯木竟冒出大靈芝。（圖／翻攝自彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

連日豪雨不只造成災情，高雄鳳山還出現分隔島香菇，讓民眾嘖嘖稱奇，不過，彰化市民卻說「不稀奇」，因為彰化不僅有枯樹突然爆出巨型靈芝，台鐵舊宿舍的草坪更是一夜長出「香菇地毯」，連家中掃把都長出迷你菇，奇幻場景讓網友嗨翻，「這波大雨根本是香菇生長劑」！

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▲連日大雨過後彰化市出現白色及褐色菇菇奇景。（圖／翻攝自彰化人大小事）

「樹幹裂縫裡居然長出靈芝！」有民眾在彰化市延平公園草叢區，拍到整排枯木迸出巴掌大的橘褐色菇類，紋路神似珍貴靈芝，照片PO網後引發熱議。

▲掃把握柄也從縫隙冒出菇菇。（圖／翻攝自彰化人大小事）

無獨有偶，台鐵舊宿舍廣場更出現「香菇地毯」，數十朵白色傘狀菇密集破土，吸引民眾搶拍。最離奇的是，有網友分享家中掃把因連日潮濕，木頭握柄縫隙竟接連竄出5、6朵小菇，讓網友直呼：「這雨真的太誇張！」

台中榮總毒物醫學部主任毛彥喬受訪時強調「反正（野菇）就是不要亂吃」，綠褶菇中毒症狀通常在食用後1至3小時內出現，症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等，若延誤就醫，恐導致脫水、電解質失衡，甚至更嚴重併發症。

▲草皮冒出白色菇菇。（圖／翻攝自彰化人大小事）