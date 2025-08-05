鳳山「超大型菇菇」變打卡聖地！粉專急提醒別再去

▲高雄暴雨長出「綠褶菇」分隔島上一堆！市府警告：有毒別吃。（圖／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

高雄連日大雨過後，鳳山區的鳳南路一處安全島長出大量香菇，巨無霸的模樣引起眾人圍觀，意外成為新的「網紅景點」。為了維護交通安全，高雄市警察局鳳山分局的員警主動上前拔除，粉專「高雄美食地圖」也特地分享消息，告知「菇菇已被移除」，大家不要再跑過去，這也令人不禁戲稱「菇菇已被逮捕入獄」。

受到連日暴雨影響，鳳山區的鳳南路一處安全島，長出許多又大又白的香菇，可愛的模樣加上翠綠的草坪，吸引大量民眾圍觀，一時之間成為熱門卡打聖地。

為了不影響交通，高雄警鳳山分局的警員主動協助，前往拔除安全島上的香菇。高雄市工務局公園處對此表示，目前也已加強巡檢、清除路邊及公園的香菇，若有民眾、員警同仁發現，可以通報1999或連繫公園處來清除。

▲▼高雄暴雨長出「綠褶菇」分隔島上一堆！市府警告：有毒別吃。（圖／民眾提供）



對此，臉書粉專「高雄美食地圖」也在臉書上分享Q版照片，提醒粉絲們留意，分隔島上的菇菇「昨晚半夜已經被警察哥哥移除囉」，大家不要再跑去圍觀。Q版照片中可以看見，有2名戴著帽子的員警，扶著一朵巨大的香菇離開。香菇的菇柄還被畫上了苦惱的表情，看起來相當可愛。

貼文發布至今已有近2萬人按讚，不少人對此戲稱，「菇菇已被逮捕入獄，罪名防礙交通安全」、「真無菇！只想透透氣說」、「可惜了，活的裝置藝術」、「波及無菇了」、「這圖也太可愛了吧」、「放開那個菇逃！」

事實上，輔英科大的保健營養系教授李政達解釋，這種蕈菇是含有毒性的「綠褶菇」，屬於腸胃毒素型，若是不慎攝食，可能產生急性腸胃炎。吃下肚後30分鐘至2小時內會出現噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛等症狀，嚴重可能導致脫水性休克及昏迷。