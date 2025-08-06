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14歲遇帥哥搭訕「遭軟禁2個月」懷孕！　日正妹36歲當上阿嬤

記者王佩翊／編譯

隨著少子化影響，日本進入超高齡社會，女性平均初次成為祖母的年齡從70年前的53.8歲提升到現在的62歲。不過，卻有例外存在，近日就有一名年僅37歲的日本女子在節目中分享自己成為「30代阿嬤」的故事，經歷相當戲劇性。她透露，當初自己和朋友被人搭訕，沒想到就此遭陌生男子帶走軟禁2個月，直到月經沒來，才發現自己懷孕，並在15歲生下女兒。

根據ABEMA報導，37歲的玲奈表示，自己是在36歲升格當上阿嬤。她回憶道，14歲某天晚上和朋友一起在外玩樂，遇到一名男子搭訕，當時她已經有交往中的男友，因此本來不打算答應對方的邀約，但是同行友人一直強調，對方真的很帥，想要玲奈陪她一起過去。

玲奈無奈之下答應朋友的請求，沒想到就這樣遭該名男子強行帶走，並遭囚禁長達2個月，直到發現月經沒來後，她才驚覺自己懷孕。儘管她猜測對方應該已經有自己的家庭，但是面對突如其來的懷孕，她並未選擇逃避，還是決定生下來。

她直言，「因為是我的孩子，一定很可愛，所以就決定要生下來」。最終，她未婚生下女兒，並輟學在餐廳打工，獨自扶養孩子。

如今她的女兒也生了孩子，雖然已經成為阿嬤，但是37歲的玲奈仍然保持年輕外貌。她表示，經常有和女婿一樣大的20多歲的年輕男子向她搭訕。

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