北韓母女「半夜躺路邊」遭輾斃！竟是因沒冷氣吹　到戶外納涼

▲北韓近日酷熱難耐，不少民眾晚上會跑到戶外就寢。（示意圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

亞洲各國近來陷入酷暑，日本更是多次突破40度高溫，甚至出現打破觀測史上最高溫紀錄的41.8度。而北韓雖消息封閉，但同樣面臨酷暑侵襲。由於當地多數家庭沒有冷氣可用，因此儘管氣溫僅30多度，也讓居民苦不堪言。甚至有一對母女因為家裡太熱，跑到車站前的廣場打地舖睡覺，卻因此遭車輛輾過死亡。

根據asiapress報導，北韓多數家庭沒有冷氣可用，即使有電風扇，也常因電力不穩無法使用，不少人只能選擇到戶外過夜，像是在廣場打地舖，或是在自家、倉庫屋頂上鋪床睡覺，但南咸鏡道咸興市日前卻也因此發生了一起悲劇。

根據咸鏡北道惠山市的消息來源指出，日前有一對母女夜宿咸興車站前的廣場，沒想到熟睡中卻不幸遭車輛撞上，當場喪命，其中女兒僅12歲。這起事件震驚當地，更成為人民班和女性同盟會議加強宣導的警示案例。

事實上，由於北韓只有富裕階層才買得起冷氣，大部分的人只能使用電扇，但因用電受限，因此電扇也常常無法使用。許多民眾熱到被迫夜宿公園、車站或是自家屋頂。然而自從這起死亡意外發生後，北韓當局立刻加強管制，嚴禁民眾在晚上於公共場所睡覺或聚會，違反者將被處以3天的義務勞動。

北韓官媒《朝鮮中央電視台》8月3日報導稱，近期多地氣溫超過30度，其中平壤在7月29日觀測到36度高溫，8月4日的預測也顯示平壤與咸興會再飆至33度，夜間最低氣溫則維持在24度左右。

在沒有冷氣、缺電又無處可避暑的情況下，北韓民眾該如何熬過酷熱夏季，成了另一個棘手難題。