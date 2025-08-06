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社會 社會焦點 保障人權

妻賭氣瞎編出軌同事　夫真的告了！他衰成小王喊冤：根本不熟

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿興（化名）因妻子突然自曝和同事阿德（化名）發生婚外情，還要求離婚，他一氣之下對阿德提告求償51萬元。沒想到案件進入法院審理程序之後出現大反轉，原來關於婚外情一事，全是妻子賭氣編造的，最終新北地院法官裁定駁回告訴，阿德免賠。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲阿興控訴妻子出軌同事，妻子事後卻表示先前說的「自白」都是賭氣的話。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿興在判決書中主張，妻子和阿德是同事關係，兩人在2023年11月間於某商務旅館發生性行為，妻子為了此事曾向他認錯，隨後便主動提出離婚訴求，他嘗試挽回無果，婚姻關係因此破裂，憤而決定對阿德提告求償51萬元。

阿德則表示，他和女方只是一般同事關係，不僅不熟識，甚至稱得上毫無交集，他從來沒有單獨和女方一起用餐或出遊，私底下完全沒有交情，更不可能一起去開房間，他絕對沒有做出任何侵害阿興配偶權的行為。

妻子也出庭證稱，她和阿德只是同事，兩人不曾一起出遊或吃飯，平時也沒有互動，更不知道彼此的家庭狀況或LINE、電話等聯絡方式，她之所以會對阿興自曝外遇，只是因為賭氣，「都是跟阿興賭氣所講的話，他只要說什麼我都說對，順著他的話講」、「氣他的話，我不記得是何時講這個對話內容，只記得跟阿興吵架，我忍他很久了」。

新北地院法官經檢視阿興和妻子的錄音對話紀錄，發現兩人提到的「他」，並未明確指向阿德，加上阿興沒有提出其他妻子與阿德有親密舉動的證據可供查證，因此無法僅憑這段錄音，就認定兩人之間有踰矩行為，最終裁定駁回阿興的告訴，全案仍可上訴。

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