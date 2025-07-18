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人夫瞞婚2年稱妻「是姊姊」！她被當小三再挨告60萬　法院判決曝

▲女方交往兩年竟是不知情小三　法院判免賠獲勝訴。（圖／示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲白姓女子和男友交往兩年才知「被當小三」還挨告，法院判決出爐。（圖／示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

新北地院近日審結一起婚外情官司，人妻葉女控訴丈夫吳男與白姓女子發展婚外情長達兩年，導致婚姻破裂，憤而向白女提告，要求賠償精神慰撫金60萬元。不過，法院調查後認為白女從頭到尾被吳男欺騙、並非知情小三，因此判決免賠，全案仍可上訴。

根據判決書，葉女與吳男自2018年結婚並育有一子，婚姻關係仍持續中。白女表示，她與吳男於2023年開始交往，期間吳男從未透露自己已婚，甚至將葉女與小孩的照片謊稱為「親姊姊與姪子」，直到2024年11月間，她在吳男手機發現可疑照片，吳男仍堅稱是姊姊，讓她未起疑，但不久後朋友就告知她吳男已婚並育有子女，她立即透過IG聯繫葉女確認真相，隨後立刻分手並搬離吳男租給她的房屋。

法院調閱白女與吳男、葉女及友人之間的訊息對話紀錄，發現白女在得知吳男婚姻狀況的第一時間，便急切查證與對質，並在情緒激動下傳訊吳男，「你結婚？有小孩？哈哈哈…我給你兩小時出現在我面前處理這件事」，接著表示，「想到你有老婆就很噁…」顯示她對吳男隱瞞已婚事實感到強烈憤怒與厭惡。

此外，吳男曾在訊息中試探性地問白女，「就算妳知道我有老婆小孩，還是想跟我在一起？」白女雖一度回答「嗯」，但法院認為該回應是她在震驚之下所表達的情緒性話語，並非代表她願意當小三，反而顯示她原本確實不知情，只是對男方有感情，一時表示若對方離婚後願意再續交往。

法院最後認為，白女從未得知吳男已婚，連吳男的朋友都不知他有家庭，白女在得知實情後立刻斷絕關係，並無主觀上破壞他人家庭之故意或過失，因此無須承擔侵害配偶權之責任，判葉女敗訴，並需負擔訴訟費用。

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