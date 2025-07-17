幫領包裹再轉寄　新北女下場要關10個月

記者黃翊婷／新北報導

女子小美（化名）今年5月間前往貨運站領取一個包裹，打算重新包裝再寄出，結果當場被警員攔查，進而發現包裹裡面有其他人的提款卡，她也因此被逮捕。新北地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處小美有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

▲小美負責幫助詐團領取提款卡包裹，再重新包裝轉寄。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，本案詐騙集團透過臉書找上受害人A男，佯稱供提款卡及密碼作為投資帳號，每個月就能拿到分紅，導致A男誤信，並在今年4月間將自己的銀行提款卡及密碼寄至新北市某貨運站。

接著，小美依照上級指示，前往該貨運站領取包裹，打算重新包裝再寄去台中，結果剛好有一名警員路過，發現她形跡可疑，於是上前盤查，她只好將包裹拆開，警員見包裹內裝有其他人的提款卡，立刻當場將她逮捕。

小美到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。新北地院法官認為，小美正值青壯年，卻不思透過正當途徑賺取所需，反而加入詐團負責領取、轉寄提款卡包裹，共同詐騙他人，考量到她已經坦承犯行，過去有詐欺未遂、公共危險及偽造文書等前科，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處她有期徒刑10個月，全案仍可上訴。