僅部分認罪！幫王大陸查閃兵集團主嫌個資　北市刑大警否認洩密

記者陳以昇、劉人豪／台北報導

知名藝人王大陸先前爆出砸錢找「閃兵集團」幫躲兵役，案件曝光後，檢警進一步調查發現案外案，王大陸涉教唆富二代游翔閔打Uber運將，爆發非法查個資案。新北地院今（17）日針對個資案開準備程序庭，時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，於此案時誤將個資傳給游翔閔，今出庭時對於公務員登載不實準文書罪部分認罪，洩密跟違反個資法部分不認罪。

▲幫王大陸查逃兵集團首腦個資，劉居榮對於公務員登載不實準文書罪部分認罪。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事件，閃兵案曝光後，檢方查出案外案，王大陸因為懷疑閃兵集團的主嫌陳志明，收了他360萬卻擺爛，不幫他處理閃兵事宜，尋求富二代好友游翔閔協助，游在今年2月13日連絡上與他交情好、時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，表示將帶王去報案，因此游、王在同天下午3時34分前往刑大。

劉男為了查詢陳男個資，在登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出陳男詳細個人資訊後再拿手機拍下，傳給游男。

劉居榮今前往新北地院開庭，並表示當時王大陸檢舉、報案詐騙，只知道陳志明綽號、LINE圖片及匯款帳號，不知道對方姓名，後續調查得知後要將陳志明個資傳給林建甫小隊長時，誤傳給游翔閔，否認主觀上故意洩露國防以外秘密罪，至多構成過失，違反公務員登載不實準文書罪部分認罪，至於洩密跟違反個資法部分不認罪。

另外王大陸提告陳志明詐騙，劉居榮查到陳志明在2月初已入監服刑，王大陸是2月13日來報案，告知王大陸可能算是債務糾紛，不確定是詐騙，需要再進一步調查。