夫外遇簽完切結書又開房　妻摩鐵直擊！結局小三要賠30萬

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與小美（化名）發生婚外情，被她抓包之後，兩人簽下切結書保證不會再犯，沒想到2023年間丈夫又被發現和小美共赴摩鐵2次，其中1次還被她親眼目睹，憤而決定對小美提告求償50萬元。新北地院三重簡易庭法官日前審理之後，判小美應賠償人妻30萬元較為適當。

▲人妻抓包丈夫阿哲和小美共赴摩鐵。（示意圖／VCG，與本案無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿哲原本感情和睦，但2022年5月起丈夫經常在傍晚或晚上外出，她覺得很奇怪便看了一下丈夫的手機，這才抓包婚外情，當時丈夫和小美都簽下切結書，保證不會繼續往來。

人妻接著說道，沒想到2023年間丈夫又開始鬼鬼祟祟回訊息，同年3月、10月均被親友目擊帶著小美前往摩鐵，她接獲親友通知趕往現場，果真當場撞見兩人一同從摩鐵走出來，雙方當場起了爭執，事後她決定對小美提告求償50萬元。

對於上述指控，小美表示沒有意見，但她沒有錢可以支付賠償金額。

新北地院三重簡易庭法官認為，小美在明知阿哲已婚的情況下，仍與對方發生不正當往來，確實侵害到人妻的配偶關係身分法益且情節重大，最終判她應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。