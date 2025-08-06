2025兩岸霹靂舞大賽　300名街舞愛好者「以舞會友」

▲2025海峽兩岸（福州）霹靂舞大賽總決賽。（圖／翻攝 中新社）

記者任以芳／綜合報導

2025海峽兩岸（福州）霹靂舞大賽總決賽4日在福建省福清市文化藝術中心盛大登場，吸引了來自大陸和台灣的近300名街舞愛好者共襄盛舉，以舞為媒，交流技藝，共敘青春。

本次賽事作為第十三屆海峽青年薈的重要活動之一，已連續多年在福州舉辦，成為兩岸青少年文化交流的新興品牌。賽事不僅設有成人Breaking 2V2、少兒Breaking 1V1、團隊鬥舞三大項目，還首次加入就業對接機制，成功促成3位台灣青年舞者與大陸街舞機構達成簽約合作，實現「以舞興業」的新突破。

來自台灣的築夢者舞團領隊哈利已是第三年帶隊參賽，他表示，街舞融合了競爭與合作，是兩岸青年良好的溝通橋梁。哈利觀察到，許多兩岸舞者在動作設計中融入中國功夫元素，受成龍、李小龍等武打明星的啟發，「這樣的融合讓霹靂舞更具文化深度與視覺衝擊力」。

在成人Breaking 2V2比賽中，由台灣舞者彭聖喬與大陸舞者童傑榮組成的「海峽組合」技壓群雄奪得冠軍。彭聖喬表示，大陸舞者在基礎訓練上非常扎實，尤其是旋轉類動作讓他印象深刻，也激勵他在舞藝上不斷精進。

▲兩岸霹靂舞交流，以舞會友，默契十足 。（圖／翻攝2025海青節）

福建省街舞協會會長林清景表示，海峽兩岸霹靂舞大賽已不再局限於比賽本身，更是文化交流、青年對話、產業融合的綜合平台。作為本屆活動的策劃與統籌者，他指出，「我們希望透過霹靂舞讓台灣青年看見大陸的發展，也讓街舞成為傳統文化創新的舞台。」

除了賽事本身，現場更有福建舞者帶來融合福州非遺「三條簪」和南拳元素的創意街舞作品，展現了街舞與中華傳統文化之間的碰撞與融合。這一創新演出獲得台灣觀眾一致好評，「原來非遺也可以這麼潮！」一位台灣觀賽者說。

為了擴大影響力，大賽還開設了「海峽霹靂預熱賽」線上互動專區，吸引超過百萬人次兩岸網友參與關注。街舞正從專業賽場走向大眾視野，成為兩岸青年共同的文化語言與時尚標誌。

林清景表示，未來協會將持續推動賽事品牌化、產業化發展，結合兩岸街舞資源，構建更多元合作平台。「我們想做的不只是比賽，而是讓每一位青年找到表達自我、實現夢想的舞台。」

▼ 大賽開設「海峽霹靂預熱賽」線上互動專區，吸引超過百萬人次兩岸網友參與關注。（圖／翻攝 中新社）