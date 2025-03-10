快訊／萊爾富抽「台積電股票」幸運兒出爐！今晚再送彩蛋

▲萊爾富今（3月10日）抽出第3名「台積電股票」幸運得主。（圖／翻攝自萊爾富直播）

記者林育綾／台北報導

萊爾富2025年福袋祭出「台積電股票」大獎共3張，分為三波抽獎，累積序號304,880組，今（10日）在律師見證下直播抽出第3名幸運得主，編號為「059161」，手機號碼為「0989***161」。同時也放送彩蛋，沒中獎的民眾今晚6點後可獲得「商品免費兌換券」。

萊爾富在今日直播最後還公布「彩蛋」，如果民眾這次沒中獎，只要有參與這波金蛇年抽獎，無論是購買發財卡、福袋、福暖箱，今晚6點起會陸續發送「商品免費兌換券」到會員專屬APP，有4款商品可免費兌換，如咖啡、礦泉水等，只要有登入抽獎序號都能獲得。萊爾富提醒，兌換券會陸續發放，需要一些作業時間，若6點還沒收到可等待一段時間。

▲萊爾富再抽「台積電股票」20張！活動期間買300元、500元好運卡或咖啡、鮮食等，都可獲得抽獎序號。（圖／業者提供）

春節福袋沒抽中台積電股票也別氣餒，萊爾富歡慶「Hi-Life VIP APP」8周年，即日起至4月29日再抽「台積電股票100股」共20名，將在4月9日（三）、5月7日（三）兩天的晚間7點30分，於Facebook粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播抽獎，每場將抽出10名幸運得主。

只要成為Hi-Life VIP APP會員，即日起4月29日期間，購買300元或500元「好運卡」、Hi café咖啡、鮮食便當，或是APP來送禮指定組合，並於「4月29日前」掃描QR code至指定活動頁，完成序號登錄，就能獲得「台積電股票100股」的抽獎資格。序號愈早登錄，最高可享2次抽獎機會，且每一序號限中獎1次。

●全家Fa點抽獎

全家便利商店會員注意！3月進入會員點數兌換倒數，即日起至4月1日，全家加碼推出「331兌點抽好禮」活動，凡會員使用Fa點折抵現金、加價購商品，每兌點1次，就可獲1個抽獎機會，可在全家會員APP「抽獎趣」，投注抽黃金1台兩（市價約140,000元）、Let’s Café一年份、Fami錢包儲值金1萬元⋯等多樣大獎。

▲全家推出「331兌點倒數」活動。（圖／業者提供）