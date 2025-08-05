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【廣編】第五屆鈣鈦礦技術暨應用論壇8/20長庚大學登場　聚焦創新技術與實用應用

▲▼鈣鈦礦,論壇,長庚大學,創新,SEMI。（圖／業者提供）

▲圖為「第五屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇」講者名單。

圖、文／舞雲智網股份有限公司提供

由臺灣鈣鈦礦研發及產業聯盟、長庚大學與SEMI國際半導體產業協會共同主辦的「第五屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇」，將於2025年8月20日（星期三）在長庚大學國際會議廳（桃園市龜山區）舉行。主辦單位表示，鈣鈦礦太陽能為未來淨零與再生能源的重要支柱，台灣已逐步建立從材料開發到模組製造的完整產業鏈，未來將有更多國內業者積極推動技術實證與場域應用。

本屆論壇以「Perovskite NEXT：鈣鈦礦賽道成形，創新技術走向市場」為主題，邀請Panasonic、中研院、陽明交大等國內外研究與產業單位代表，針對高效率疊層電池、材料製程、模組量產及應用場域進行交流。論壇內容涵蓋建築整合太陽能（BIPV）、農電共生、光催化等應用，展現鈣鈦礦跨領域整合潛力。

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本屆論壇除主題演講與技術論壇外，亦設有實體展示區，展出最新模組產品與應用案例，讓與會者能近距離了解鈣鈦礦技術的發展現況與實務成果。活動預計吸引超過300位來自學術、產業與政府部門的專業人士參與，透過產學研三方交流，推動創新能量轉化為具體商業應用，加速我國新能源產業鏈的整合與升級。論壇亦同步舉辦「鈣鈦礦校園創意競賽」成果展，展示大專學生針對未來應用的設計構想，鼓勵創新世代投入綠能科技。

論壇名稱：第五屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇
日期時間：2025年8月20日（三）上午9:00–下午4:00
地點：長庚大學國際會議廳（桃園市龜山區文化一路259號）
報名方式：由臺灣鈣鈦礦研發及產業聯盟網站(https://www.tpria.org/)進入報名

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