暴乳低胸妹躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸　鼻子噴出2管濃煙

▲女子在員警面前大口吸「喪屍煙彈」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

昨(4)日晚間7時許，台南市安平區健康三街某超商前，25歲洪姓女子突然倒臥馬路中央，疑似身體不適。警方獲報後迅速派員趕抵現場，沒想到女子當著警員的面，突然拿出電子菸吸食，警方懷疑為「喪屍菸彈」，隨即依法將女子帶回，尿液篩檢結果呈依託咪酯陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

據了解，洪女步行穿越馬路時，突然因步伐不穩倒於車道，熱心民眾見狀以為她身體不適，立即協助將其攙扶至騎樓並通知警方。員警到場後，發現洪女神智不清、言語混亂，行為舉止明顯異常。正當警方查證身分並關心其身體狀況時，洪女竟在員警面前，從包包中取出一支電子煙吸食，員警見狀立即制止，並研判該電子煙彈可能含有第二級毒品「依託咪酯」，隨即帶返派出所進一步調查。

返抵派出所後，洪女主動交付該支電子煙，並配合接受尿液篩檢，結果呈依託咪酯陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移送台南地方檢察署偵辦。

▲▼女子在員警面前大口狂吸「喪屍煙彈」，尿液篩檢結果呈依託咪酯陽性反應，移送台南地檢署。（圖／記者林東良翻攝）

警方表示，「喪屍菸彈」雖外觀與一般電子煙無異，實際內含具有強烈中樞神經抑制效果的依託咪酯，吸食後可能導致意識混亂、幻覺、抽搐，甚至出現類似「喪屍」般的失控行為，不僅危害自身健康，更可能導致交通事故或其他公共危害，倘若涉及駕駛行為，後果更是不堪設想，切勿因一時好奇而以身試法。