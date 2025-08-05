幫派結盟搞詐團「4個月騙走2億」12人被逮　警還搜出一堆毒品

▲台南刑大查扣大批毒品與證物，成功瓦解12人詐騙集團。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警刑事警察大隊會同白河分局、雲林縣警察局斗六分局共組專案小組，報請台南地檢署陳琨智檢察官指揮偵辦，成功瓦解由具幫派背景的鄭姓男子所主導、共12人組成的詐欺犯罪集團，查扣手機、平板電腦、假公司章、賓士車、大麻、毒品咖啡包、愷他命、彩虹菸及現金等證物。

警方調查指出，24歲鄭姓主嫌（幫派背景太陽聯盟雲林分會），於雲林一處新建案租屋設置詐團機房，幕後指揮2名控盤手，分別負責車手線與收水線，組織分工縝密，成員皆長期居住於機房內並接受控管，不得擅自外出。另查獲24歲女性控臺兼會計1名、車手6名、收水手1名及23歲謝姓、21歲吳姓監控手（詐欺3條通緝）、23歲蔡姓藥頭，合計12人到案。

其中，23歲藥頭蔡嫌具竹聯幫仁堂明仁會背景，另鄭嫌與2名控盤手均為太陽聯盟成員。該集團長期施用毒品維持精神亢奮與服從度，由蔡姓藥頭日夜送毒品至機房，供主嫌、幹部及成員每日吸食愷他命及彩虹菸等新興毒品。

本案初步清查，自2024年6月起至9月查獲止，估計詐騙金額高達2億元，目前已確認2名被害人共損失205萬元，該集團透過臉書假投資廣告引誘民眾上鉤，繼而轉往LINE聯繫並詐騙匯款，得手後即失聯逃逸。

警方於2024年9月25日發動查緝，惟部分成員一度逃逸藏匿，經逐一查證並釐清犯罪角色，警方起獲大麻53.16公克(約50萬)、K他命2.09 公克(約2000元)、彩虹菸78.38 公克(約6000元)、毒品咖啡包29 包69.7公克(約15000元)，總價大約52萬3千。查扣現金贓款6萬8千元。案於2025年7月22日移送台南地檢署擴大偵辦。

目前鄭姓主嫌聲押獲准，另1名控盤手為詐欺3條通緝犯移送歸案，女性控台及另1名控盤手分別以3萬元及5萬元交保，其餘成員依法處置。

台南市警察局表示，本案為典型「幕後型詐團」，集團行跡隱密且涉毒，尤具危害性。警方將持續溯源追查資金流向與其他共犯，全力瓦解詐團結構，杜絕幫派勢力與毒品蔓延。

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