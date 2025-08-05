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「昨晚沒做愛」開單洩憤！美女警穿制服拍片　下場慘了

▲▼女警自曝「太飢渴」怒開罰單洩慾　遭調查。（圖／翻攝TikTok@ms.escaleraaa）

▲珍妮佛因為爭議言論遭到調查。（圖／翻攝TikTok@ms.escaleraaa，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國德州爆出警界醜聞，一名女警在TikTok拍片表示，由於她前一晚沒有做愛，性慾未被滿足，因此決定開更多罰單發洩。如今，這名女警已經遭到調查，恐怕丟了飯碗。

根據瘋傳畫面，珍妮佛（Jennifer Escalera）身穿警察制服，坐在巡邏車上，擺出正在寫字的動作，並且搭配說明文字，「昨晚沒被X，所以大家都要吃罰單。」

她在影片中提到的「getting cracked」是年輕人流行語，意指發生性關係，最近在各大社群平台掀起風潮，各行各業創作者紛紛拍片分享，獲得充分性生活或者缺乏性生活，將會如何影響他們的工作情緒。

▲▼女警自曝「太飢渴」怒開罰單洩慾　遭調查。（圖／翻攝TikTok@ms.escaleraaa）

網友們紛紛痛批此舉非常不專業，缺乏對於她自己以及警察這份職業的尊重，讓人難以認真看待人民保姆，「當妳不把自己當成警察時，怎能要求民眾尊重？」也有居民認為，如果珍妮佛在下班時間這麼做，確實無傷大雅，「但我不認為她應該這麼做（穿制服拍片）。」

每日郵報報導，珍妮佛2021年9月宣誓加入警隊，目前是德州哈里斯郡（Harris County）警局的副警長，平時會在社群媒體分享身為母親及女警的生活點滴，但在輿論發酵後，已經火速刪除影片。

警局發言人向當地媒體KRIV證實，「管理層已知悉此事，並且已經展開內部調查」，並表示目前不便進一步評論。

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